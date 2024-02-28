“Maltepe’de 15 bin konutu acilen dönüştüreceğiz”

AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, 2009'dan bu yana CHP tarafından yönetilen ilçenin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Maltepe'de çökmeye hazır 15 bin konutun bulunduğunu ve bu konutları acil bir şekilde dönüştürerek depreme hazırlıklı hale getireceklerini söyleyen Ekşi "E-5'in güneyindeki mahallelerinde binaları hızla yenilemeliyiz. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük'te hızla KİPTAŞ'ı devreye sokacağız. E-5'in kuzeyindeki mahallelerimizin tamamında da Emlak Konut'la dönüşümü hızla başlatacağız.