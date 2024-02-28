Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu: Seyhan’ın hizmet hasretine son vereceğiz

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Erdal Hatipoğlu, lojistikte büyük rol alan nakliyeciler sitesini ziyaret etti, Şakirpaşa Mahallesi'nde halkla buluştu, esnaf ziyaretleri yaptı. Çermikliler Derneği'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Hatipoğlu, birçok ilden büyük Seyhan'ın ve Seyhanlıların belediye hizmetlerine susadığını kaydetti.

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi'ni de ziyaret eden Hatipoğlu, Yönetim Kurulu toplantısında ASKON Şube Başkanı Recep Çalışkan, Yönetim Kurulu üyelerine projelerini anlattı. Toplantıda, Adana ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak projeler istişare edildi. Adana'yı daha ileriye taşımak için yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı programda konuşan Erdal Hatipoğlu, şunları dedi:

"56 ilden daha büyük olan Seyhan ilçemizin sorumluluğunu üstlenmeye, sorumluluk almaya hazırız. Kendimi Seyhan'a ve Seyhan'da yaşayan değerli halkımıza hizmete adayacağım. Halkımıza hizmet yolunda istihdamı artırıcı projelerin içinde olacağız. Yatırım, istihdam ve üretimin artmasına yönelik programlar önceliklerimiz arasında olacak. Seyhan'ı gerçek belediyecilikle buluştururken, işadamlarımızın da desteğiyle şehrimizin kalkınmasına hizmet edeceğiz. Kentimizde yatırım yapan, istihdam sağlayan işadamlarına destek olacak, yatırımın önünü açacak çalışmalar yapacağız. Seyhan halkı hizmete susamış durumda. 10 yıldır yaşanan hizmet kaybına, hizmet hasretine son vermek için 1 Nisan'dan itibaren 2 kat fazla çalışacak, Seyhan'ımızı layık olduğu gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız. Seyhan'ın tüm problemlerine hakimiz. Bu problemleri sona erdirecek projelerimizle hizmete hazırız. İşadamlarımızın da desteğiyle Seyhan ilçemizin, Adana'mızın gelişimine katkı koyacağız."