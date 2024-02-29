“15 Temmuz’da tarihe gömüldü”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde ortak basın açıklaması yapan AK Parti İnsan Hakları Birim Başkanı Burcu Özer, "27 yıl önce silahlı cunta tarafından, sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" dedi. Failleri tarafından 'Bin yıl sürecek' yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin, on yıl bile süremediğini kaydeden Özer, 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü" dedi.