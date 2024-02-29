‘28 Şubat mağdurları için komisyon’ önerisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat mağdurları ve mağduriyetleriyle ilgili çalışmalar yürüten STK'lar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı "Kapanmayan Yara, 27. Yılında 28 Şubat Mağdurlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" sonrasında hazırlanan raporu ve önerileri paylaştı. Darbecilikle mücadelenin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için mağduriyetlerin makul ölçülerde giderilebilmesinin gerektiğine işaret eden Yalçın, devletin, mağdurların maruz kaldıkları ihlalleri ve failleri tespit etmek, sorumluları yargılamak, mağduriyetleri tazmin etmek, zararı telafi etmek için gerekli adımları atmak yükümlülüğü olduğunu ve bunun için komisyon kurulması gerektiğini belirtti.