Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok: Ankara’nın borçları arttı hizmeti azaldı

"KORKUSUNDAN DENETİM KOMİSYONUNU ÇALIŞTIRMADI"

Altınok, yapılan ihalelerin yüzde 72'sinin doğrudan teminle yapılmış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece yayınladığı yüzde 28'dir. Yüzde 72'nin yayınları yapılmıyor doğrudan temin olduğu için. Bu yapmış olduğu 28'lik ihaleyi iptal ettilerse sonrasında ikinci ihaleleri kime verdiler? En düşük fiyatı veren firmalardan kime verildi, kime verilmedi? Bunları da açıklasın. Büyükşehir Belediyesi 5 yıl denetim komisyonuna şirketlerin belgesini vermedi, bilgisini vermedi. Denetim komisyonunu doğru dürüst çalıştırmadı. Korkusu olan çalıştırmaz. Ama korkusu olmayan bütün hesapları açar. Bizde şeffaftır. Bütün hesaplarımız açıktır. Keçiören Belediyesi'nden kim ne istiyorsa kamuoyuna açıklarız. Büyükşehir Belediyesinin, Ankara'nın duvarlarına yazdığı gibi şeffaf olması lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef bataktır. Bütün şirketleri zarardadır. Ankaralı hak ettiği, layık olduğu hizmeti alamıyor. Trafik ve ulaşım Ankara'da bir çiledir. Kızılay, Ankara'nın kalbi. Kaldırım taşları kırık ve dökük. Ulus'taki kaldırımlar kırık ve dökük. İzmir Caddesi'nde kaldırımlar yine aynı şekilde. Ankaralı neredeyse dua edecek ki yağmur yağmasın. Evleri su bastı, iş yerlerini su basıyor. 2019'dan önceki 20 yılda selden Ankara'da yaşamını kaybeden yok. Bunun nedeni şudur: Ankara'da mazgalların 3 ayda bir temizlenmesi lazımken bu periyodik temizlik yapılmamıştır."