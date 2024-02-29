Depremde bulunan 200 kasanın sahibi çıkmadı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, deprem sırasında il merkezinde yıkılan evlerin enkazından çıkarılan çelik kasaların Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği ile Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği'nde muhafaza altına alındığını duyurdu. Emniyet, yapılan araştırmalar sonucunda bu kasaların sahiplerine veya mirasçılarına teslim edildiğini açıkladı.Bugüne kadar toplam 200 kasanın ise sahiplerine teslim edilemediği ve iki emniyet merkezinde muhafaza edildiği belirtildi. Açıklamada, sahibi çıkmayan veya teslim edilmeyen kasalar hakkında ise kurulacak komisyon kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacak yasal bekleme süresinin sonunda hazineye devredileceği bildirildi.