Köylüler, zaferi davul zurna eşliğinde kutladı

Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırlarındaki Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesi Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verilmişti. Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021'de yapımına başlanan çimento fabrikasının ÇED raporu ve ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak dava açtı. Çimento fabrikasının ÇED raporu, köylülerin ve çevrecilerin açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilmişti. Çevreciler ve köyüler, ÇED iptal kararı sonrası CHP'li belediyeye ruhsat iptali için çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Menteşe Belediyesi, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve hammadde ocakları projesine verdiği ruhsatı iptal ederek mühürlemişti. Davalı tarafın temyiz başvurusu ise Danıştay 4. Dairesi tarafından reddedilerek ÇED iptal kararı onaylandı.Danıştay'ın kararı sonrası Deştin köylüleri bayram etti. Meydanda toplanan köylüler, davul zurna eşliğinde kararı kutladı. Görme engelli 59 yaşındaki Sultan Sarı, "Gözlerim görmese de mücadeleden yılmadım. Sonunda kazandık, çok mutluyuz" dedi. Köylü kadınlar, "Yaz kış, sıcak soğuk demedik. Yaşam alanlarımız için direndik. Danıştay'dan karar bizim lehimize çıktı, çok sevinçliyiz. Direnen köylü, elbet kazanır. Deştin Çayı özgür akacak" dedi.