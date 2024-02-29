TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hazin bir süreç

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır. Ülkemizin huzur ve refahının, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin hedef alındığı 28 Şubat darbesinin yıldönümünde hep birlikte demokrasiye, Cumhuriyet'e ve milli egemenliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hukukdışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Gerçek vatanseverlik Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle tüm vesayet odaklarıyla mücadele dönemine geçilmiştir. Hak ve özgürlükleri güçlendirerek, 28 Şubat sürecinde yaşanan tüm utançlara son verdik. Bundan sonra da hukuk içerisinde vesayet odaklarıyla mücadele ederek, millet iradesini baş tacı yapmaya devam edeceğiz.