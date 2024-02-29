Başkan Erdoğan, NG Kütahya Seramik'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atfen ismini '100'üncü Yıl Fabrikaları' koyduğu üretim tesisinin açılış törenine katıldı. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları: Savunma sanayiinden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk. 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçti, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk. Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez. Fabrika çatılarına kurulan tamamı üretimde kullanılan 25 megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek teşkil ediyor. Türkiye, yatırım, istihdam ve ihracatla büyüyor. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları" ismiyle üretimini sürdürecek fabrika 2 yılda inşa edildi. 100. Yıl Fabrikaları en gelişmiş teknoloji ile donatıldı. Fabrika ülkemizde bugüne kadar üretilmeyen dünyanın en büyük ebatlı 160x320 cm büyüklüğündeki seramikleri üretecek. NG Kütahya Seramik fabrikalarında sanayide dijital dönüşüme uygun olarak endüstri 4.0 ve yapay zekâ teknolojileri ile sürdürülebilirlik odaklı üretim metotları uygulanıyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla su, hammadde ve ambalaj atıklarını üretime geri kazandırarak sıfır atık mücadelesine tam destek veriyor. Fabrika, çatılarına kurulan 25 MW gücündeki GES yatırımı ile çevreye duyarlı, karbon ayak izini azaltan yenilenebilir enerjiyi üretimlerinde kulanıyor.