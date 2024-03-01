ABD’nin F-16 mektubu MSB’ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, F-16'lara ilişkin ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektuplarının bakanlığa ulaştığını açıkladı.Bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuya ilişkin bilgilendirme yapan Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin, ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" dedi.Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci ile ilgili soru üzerine, Türk ve Amerikan taraflarının incelemelerini tamamlamalarının ardından bir araya geleceklerini, değerlendirmeler sonrasında anlaşmanın nihayetlendirileceğini ve takvimin işlemeye başlayacağını belirtti. Fiyatlandırmanın, liste ve ürünler üzerinden yapılacağı kaydedilerek, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasının ABD makamlarına iletildiği bildirildi.Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyaretinde, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunun gündem başlıklarından biri olduğu belirtildi. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımının beklendiği, İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edildiği vurgulandı.