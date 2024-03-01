Bakan Yardımcısı Bağcı: Hizmetlerimiz artarak devam edecek

Bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolün katılımıyla Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirdi. Programda ilk olarak İlçe Tarım Müdürü Rıfat Akşahan konuştu. Akşahan, hizmet binasının Eylül 2022'de ihale edildiğini ve bir yıl gibi bir sürede tamamlandığını söyleyerek, "İlçede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2 bin 290 üretici ve 2 bin 100 işletme bulunuyor" dedi.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLERE DOKUNUYORUZ

Daha sonra söz alan ve doğduğu topraklar olan Bolvadin ilçesinde böyle bir açılışı yapmaktan büyük şeref duyduğunu belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, "Bakanlığımız olarak üreticilere dokunuyoruz. Üreticilerimizin ürünleriyle tüketicilere de bir nevi dokunuyoruz. İnşallah daha sağlıklı ve daha rahat bir hizmete ulaşılacağını düşünüyorum. Afyonkarahisar ve Bolvadin hem tarımda hem de hayvancılıkta önemli bir merkez. Burada hizmetlerimiz daha da artacaktır. Üreticilerimize ve tüketicilerimize daha rahat bir şekilde hizmet sunacağımızı düşünüyoruz."

ŞEHRİMİZ ŞANSLI BİR İL

Afyonkarahisar'ın Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden fazlasıyla faydalanan bir şehir olduğunu ifade eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar zengin yer altı ve yerüstü kaynakları, tarım ve hayvancılıktaki potansiyeli ile şanslı bir şehir. Bolvadin ilçemiz de çok şansı. Şehrin Valisi bu ilçeden. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı bu ilçeden. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha şanslı bir ilçemiz olarak öne çıkıyor. Bugün açılışını yaptığımız binamız, inşallah burada kurum çalışanlarımız köylülerimize ve çiftçilerimize çok daha etkin, hızlı ve profesyonel şekilde hizmet verecek. Açtığımız yeni binamız Bolvadin'e hayırlı olsun" dedi. Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açılışı yapıldı.

ÜLKEMİZDE TEK

Vali Yiğitbaşı ile Bakan Yardımcısı Bağcı, açılış sonrası kapasitesi bakımından dünyada öncü, üretim bakımından ise ülkemizde tek olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alkaloid Fabrikasını ziyaret etti. İşletme Müdürü İlker Esiringü'den bilgi alan Vali Yiğitbaşı ile Bakan Yardımcısı Bağcı, GES tesisinin de açılışını gerçekleştirdi. İşletmenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'nı karşılayacak olan 4,5 megavat kurulu gücündeki güneş enerjisi santralinin yılda yaklaşık 6 milyon 300 bin kilovat enerji üretmesi bekleniyor.

YILDA 1 MİLYAR ADET YUMURTA ÜRETİLİYOR

Vali Yiğitbaşı ile Bakan Yardımcısı Bağcı, 1970 yılından bugüne şehrimizde yumurta sektöründe hizmet veren, ambalaj deposu bakımından Türkiye'de tek, üretim bakımından ise ülkemizin 2. büyük fabrikası olan Kumartaşlı Yumurta Fabrikasında incelemelerde bulundu. Yumurta üretiminde lider olan şehrimizin önemli tesislerinde olan firmada, günde yaklaşık bir buçuk milyon, yıllık ise 1 milyar adet yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Firma yetkililerinden üretime dair bilgiler alan Vali Yiğitbaşı ile Bakan Yardımcısı Bağcı, ülkemiz ve şehrimizin üretimine önemli katkı sağlayan firma yetkililerine kolaylıklar diledi.