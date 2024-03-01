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Giriş Tarihi: 1.3.2024 13:04 Son Güncelleme: 1.3.2024 13:41

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

TÜRKMENİSTAN MASLAHATI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Görüşme öncesi Başkan Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu; Başkan Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

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Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
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