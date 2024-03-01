Başkan Erdoğan müjdesini duyurmuştu! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart vereceklerini bildirmişti.







Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini duyurmuştu.





GençKart uygulaması Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında hayata geçirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Uygulama kapsamında gençler bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanacak.

GençKart sahipleri ayrıca Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanları ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlı sanat etkinliklerinden de ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.