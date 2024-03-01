CHP, DEM’lendikçe yılana sarıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısında konuştu. CHP'nin DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında yürüttüğü ittifakı hedef alan Bahçeli, CHP'nin iktidarın değil, Türkiye'nin karşısında bir parti olarak konumlandığını dile getirdi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:DEM'lendikçe şuurunu ve dengesini kaybeden CHP'nin halihazırda yönetimi altındaki belediyelerin milletin iradesiyle toparlanması ve düzlüğe çıkması başlıca amaç ve arzumuz.CHP, yerel yönetimlerde başarısız. CHP ile DEM yan yana, diğerleri de yedekte. Oyunu görüyoruz, rol paylaşımını okuyoruz. Kent uzlaşması dedikleri PKK ittifakı, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti.Özgür Bey'in, halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı hakkında hepimizi kaygılandırdı. Bugünkü CHP, Atatürk'ün partisi değil, DEM'in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusu. Teröristlerle DEM'lenen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. CHP, DEM'lendikçe şuurunu kaybetti, yılana sarıldı. CHP'de, Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünkü CHP'yi görseydi emin olunuz ki, çizmelerini giyip mavzerini kuşanır, bu defa da partisi için kurtuluş mücadelesi başlatırdı.DEM'lenen CHP, Dumlupınar'da ezilenlerin, İzmir'de denize dökülenlerin vârisi. İHA'ları, SİHA'ları dünya konuşur, hayırdır savaşa mı giriyoruz diyerek göle maya çalarlar. Beşinci nesil milli muharip uçağımız KAAN hamd olsun kanat açar, milli sevinci köreltmek için uğraşırlar.