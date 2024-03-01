Cumhur İttifakı adayı Kocaispir: Karalar’ın yeni otogarını gören var mı?

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, mevcut başkan Zeydan Karalar'ın 2019 seçimlerinde "Adana'ya yeni otogar kazandıracağız" sözünü hatırlatarak, "Sahiden yeni otogarı gören var mı? Nerede yeni otogar? Maalesef sadece otogarla ilgili değil tüm vaatleri lafta kaldı.

Soruyorum, hobi bahçeleri nerede? Bulvar otoparkları nerede? Yaşlı yaşam köyü nerede? Adapark nerede? Hani seçildiğinin ilk iki senesinde yapıyordun bunları? Siyasetçiye ciddiyet ve dürüstlük yakışır, sözünün eri olmak yakışır. Nerede bunlar? Artık Adana'ya fazlasın ve gitmen gerekiyor. Adana'da yeni bir dönem başlayacak" dedi.

ŞANINA YAKIŞIR YENİ OTOGAR YAPACAĞIZ

Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'nın şanına yakışır modern bir otogar yapacaklarını belirterek; "Göreve geldiğimiz ilk ayımızdan itibaren; Adana'mızın ismine yakışır, şanına yakışır yeni şehirlerarası otobüs terminalimizi şehrimize biz kazandıracağız. Yeni otogarımız ile şehrimize gelen misafirler, modern, akıllı bir terminalden şehrimize merhaba diyecekler" diye konuştu.