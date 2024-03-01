Emine Erdoğan lider ve lider eşleriyle buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Emine Erdoğan, temaslarını 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ADF'nin açılış töreninden önce gerçekleştirdi.

Kongre merkezi girişinde yer alan Refik Anadol'un dijital sergisinden ve diplomasi tünelinden geçen Emine Erdoğan, bekleme odasında, Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Gibarar Kitaroviç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Fatma Zerin Üstel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'un eşi Prindon Sadriu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Üyesi Mirela Becirovic ve Esvatini Kraliçesi Inkhosikati Nkambule ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından "Gazze Kurşun Geçirmez Düşler Sergisini" de lider eşleri ile gezerek, ADF oturum salonuna ulaştı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında da, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini ve tüm uluslararası misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Farklı dilleri, kültürleri ve bakış açılarını bir araya getiren forum, barış ve diyalog için kritik bir platform oluşturuyor. Çatışmaların gölgesinde, diplomasi ışığının daha güçlü parlamasını temenni ediyor, insanlığın savaşlardan daha fazla yara almamasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.