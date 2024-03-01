Esenler’de tek riskli konut kalmayacak

Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı M. Tevfik Göksu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla belirlediği yeni yol haritasını, "Dahası Da Var!" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Göksu özetle şunları kaydetti:Esenler sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler'de 60 bin konutun dönüşümü yapıldı. Yeterli mi? Elbette hayır. Esenler'in geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Olası bir depremde "Devlet nerede" dedirtmek istemiyoruz. Esenler'de tek bir riskli konut kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüme devam edeceğiz.Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Esenler 'akıllı şehir' ilan edilmişti. Bu doğrultuda ilçede iki teknokent kurmak için çalışma yürütüyoruz. Bunları 2026 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz.. Buralarda 35 bin 500 genci istihdam edeceğiz.2009'da göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan 0.8 metreydi. Şu anda ise 9 metre, yeni projelerle birlikte dünya standartlarının üstüne çıkacak. 2 yeni millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan birisi 2.6 milyon metrekare büyüklüğünde. Esenler'in tam orta noktasında. 2026 sonu itibariyle Esenler'deki bütün donatı alanları boşaltılmış olacak. Boşaltıldığı takdirde tam Esenler'in içine tam 1.1 milyon metre kare yeni bir alan açıyoruz. İkinci etapta ise 2.2 milyon metre kare alan açıyoruz. Toplam yeni 10 bin araç kapasiteli otopark yapmayı planlıyoruz.Türkiye'de ilk defa bir mahallenin etrafını yaklaşık 5 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru haline getiriyoruz. Esenler'e yepyeni bir müze kazandırıyoruz. Su müzesi inşa ediyoruz. Aynı zaman ihtiyaç karşılayan sosyal bir alan olacak.Cumhurbaşkanımız'ın onayıyla bin 287 tane sokağa yapay zeka destekli kamera koyuyoruz. Esenler yüzde 100 güvenli hale gelecek.Bütün İstanbullular'ın istifade edeceğiz büyük bir nikah sarayı inşa ediyoruz. Belediye düğün salonu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi herkese bedava olacak.İhtiyaç sahibi gençlerimize çeyiz desteği vereceğiz. Her aileye bir aile danışmanı atıyoruz.140 gencimizin aynı anda kalacağı gençlik kampımız, 19 Mayıs'ta kapılarını açıyoruz. Lise vadisi inşa etmeyi düşünüyoruz.Aynen Cafe'leri açmaya devam edeceğiz. Çay bir lira, kahve 2 lira.