Şehir hastaneleri sağlıkta Türkiye’yi zirveye taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. Sağlık konusunda dünyanın referans aldığı bir ülke konumuna gelen Türkiye bu alanda altın çağını yaşıyor. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi tam 7 yıl önce 25 Ocak 2017'de açıldı. O günden bu yana 7 yıl gibi kısa bir sürede 23 şehir hastanesi hizmete açıldı. Ülke genelinde Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi,İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazil Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hizmet veriyor. Yapımı tamamlanan ancak resmi açılışı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan bin 100 yataklı Antalya Şehir Hastanesi de hasta kabulüne başladı.Yapımı büyük oranda tamamlanan Kütahya Şehir Hastanesi açılış için gün sayarken, yine inşaatları büyük oranda tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve Sakarya Şehir Hastanesi'nin bu yılın ikinci yarısında, yüzde 54'ü tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin bu yılın sonunda açılması bekleniyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi, Trabzon Şehir Hastanesi ve deniz dolgusu üzerine yapılan Rize Şehir Hastanesi'nin de 2025, Denizli Şehir Hastanesi'nin de 2026'da tamamlanması planlanıyor.Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 10 şehir hastanesinin de açılmasının ardından, toplam 34 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 20 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 34 şehir hastanesi, 44 binden fazla yatak kapasitesine ulaşacak.