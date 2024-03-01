Şile’nin yeni dönem projeleri tanıtıldı

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı. Ocaklı, Şile'yi, azim ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'na taşımak için yenilikçi vizyon ile yeni dönemin projelerinin anlatıldığı video gösterimiyle başladı. İlhan Ocaklı'nın kendi sesiyle seslendirdiği Memleket isterim Şiiri video gösterimi sonrada 2024-2029 Şile Belediyesi Projeleri tanıtıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın çalışmalarını ve hedeflerini anlattığı lansman Cumhur İttifakı Şile Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtımı ile son buldu.

'ŞİLE'NİN YÜZYILINI İNŞA EDİYORUZ'

Konuşmasında Şile'de yaptıkları hizmetleri anlatan ve pandemi döneminde yaptıklarına da değinen Şile Belediye Başkanı ve Başkan adayı İlhan Ocaklı, "Biz Şile için yola çıkarken birlikte çalışma sözü verdik. Birlikte üreterek, birlikte kazanacağız dedik. 5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Bütün bu zorluklara rağmen ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük, 2024 yılında 1 milyar 254 milyon liralık bütçenin alına imza attık. Küçülmedik, bütçemizi 20 kat büyüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz' dedi bizler de Şile'nin Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Bu 5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onların da açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimizin hizmetine açılacak" dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YERİNDE GETİRDİK'

Şile Belediyesi'nin gerek dünyada gerekse de Türkiye'de deprem, yangın, sel ya da pandemi gibi afetlerde hizmet bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığı aktaran Ocaklı, "İçinde olduğumuz bu zor zamanlarda, çok şükür Şile Belediyesi olarak bize ihtiyaç duyulan her yerde ne varsa yerinde getirdik. Başımızı öne eğmedik, 'Ne yapalım bu koşullarda anca ufak tefek işleri yaptık' demedik, dimdik mücadele verdik. Her türlü zorluğa rağmen güçlü bir Şile Belediyesi inşa ettik. Sahada birbirinden büyük işlerin altına imzamızı attık. 5 yıl önce 2019 yılında göreve geldiğimizde 62 milyon lira olan Şile Belediye'mizin bütçesini 2024 yılında 1 milyar 245 milyon liraya taşıdık. Tüm zorluklara rağmen büyümeyi başardık ve büyümeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'ŞİLE'NİN SAYISIZ DOĞAL, YÖRESEL VE TURİSTİK DEĞERLERİ VAR'

Şile'nin İstanbul'un Mavi Bayraklı sahillere sahip tek ilçesi olduğunu söyleyen Şile Belediye Başkanı ve Başkan adayı İlhan Ocaklı, "Sahillerimizde kumullarımız çok özel. Kumullarımız tedavi edici özelliğe sahip. Bunu turizm açısından önemli bir değer olarak sunuyoruz. Şile palamudu önemli bir değer. İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ve tek ürünü Şile Bezi'ydi. Şile Kestane Balı için de coğrafi işaret aldık. Şile palamuduna coğrafi işaret almak için de müracaat ettik. Şile'nin sayısız doğal, yöresel ve turistik değerleri var. Atalarımızdan kalan emanetler var. Bunları önümüzdeki süreçte festival ve etkinliklerle vatandaşlarımız ile buluşturmak istiyoruz. Şile Bezi fabrikasını açacağız, kadın istihdamı olacak. Dünyaca ünlü bu değeri bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle birlikte, Şile'nin 100 yılına imza attık. Köylerimizde yaşlı nüfusumuz çok. Onlarla ilgili huzurevi projemiz var. Evlatlarımız için de kolojik kreş düşünüyoruz. Evlatlarımız domates fidesini bilmiyor, tavuğu bilmiyor. Sadece resimlerde görüyorlar. Bu evlatlarımızı yetiştireceğiz. Teknoloji merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Kongre merkezi için bir alan oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZ, YAPARIZ DİYORSAK YAPARIZ ASLA BOŞ VAATLERDE BULUNMADIK'

Sağlık, eğitim, gençlik ve spor, ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre ve şehircilik alanında birbirinden değerli onlarca projenin tanıtıldığı toplantıda Şile Belediye Başkanı ve Başkan adayı İlhan Ocaklı, "Biz, yaparız diyorsak yaparız asla boş vaatlerde bulunmadık ve ne dediysek yaptık, daha da yapacağız. Elbette eksiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Tüm bunları yerine getirmek için tüm mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz, vatandaş için, Şile için ve tüm Türkiye için çalışıyoruz" diye konuştu.

ŞİLE BELEDİYESİ YENİ DÖNEM VİZYON PROJELERİ ARASINDA YOK YOK

Yeni dönemin öne çıkan başlıca projeleri ise şu şekilde: Köy Meydanları, sokak hayvanı sorununa çözüm olacak Patihane projesi, Şile Teknoloji Geliştirme Merkezi (Tekmer), İlk Adım Okul Öncesi Gelişim Merkezi ve Şile Baharı Yaşlı Bakımevi projesi ve tüm kesimlere dokunan sosyal projeler olacak. Yeni dönemin Öne Çıkan Başlıca Projeleri başlık başlık şöyle Köy Meydanları, Patihane Tekmer. İlk Adım Okul Öncesi Gelişim Merkezi Şile Baharı Yaşlı Bakımevi Ağva Tabiat Parkı, Kır Düğünü Salonları Tarihi Şile Evleri Restorasyonu ve Balıbey Mahallesi Tarihi Sokak Kongre Merkezi. Bacasız Montaj Sanayi, Yeni Şile Küçük Sanayi Sitesi. Ağva Küçük Sanayi Sitesi Hacıllı Şelalesi, Müzik Akademisi, Sofular Yaşam Merkezi, Hobi Bahçeleri Halk Plajı Şile Kent Müzesi Tahlisiye Denizcilik Kütüphanesi Fener Seyir Terası Zeki Müren Caddesi Çayırlar Caddesi Teleferik Hanımeli Pazarı Doğancılı Genç Mekan Şile Kapalı Pazarı Ağva Otopark Ağva Kapalı Pazar Yeri Köy Konakları Bal Evi Yöresel Ürünler Pazarı Tarım ve Hayvancılık Destekleri Deniz Sahnesi Engelsiz Park. Selfie Parkı Bilim Sanat Oyun Parkı Kano ve Kürek Sporları Kentsel Dönüşüm ve Depreme Hazırlık Toplu Konut Projeleri.