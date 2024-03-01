Dünya basınında Kaan’a övgü sürüyor: Türkiye için dönüm noktası

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki muharip uçağı ilk uçuşunu yaptı.KAAN'ın F-35 gibi 5. nesil uçaklar arasında 1. blokta yer alacak. Pakistan gibi bazı ülkelerin şimdiden büyük ilgi gösterdi.KAAN, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnedeki stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor.Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor.Türkiye, savaş uçağı KAAN ile gökyüzündeki hâkimiyetini bir kez daha gösteriyor.Türkiye'nin ilk milli savaş uçağını üretmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız savunma sanayiine sahip olma hedefleriyle örtüşüyor.KAAN'dan F-16'ların yerini alma yönünde ilk adım.KAAN'ı ilk kez gökyüzüyle buluşturan Türkiye, milli ve yerli hayalet savaş uçağını geliştirme yolunda hızla ilerliyor.Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada "40 adet yeni F-16 Blok- 70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin, ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları bakanlığımıza ulaşmıştır" dedi. ANKARA