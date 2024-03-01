Dünya basınında Kaan’a övgü sürüyor: Türkiye için dönüm noktası

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.
İspanya/Defensa.com:
Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki muharip uçağı ilk uçuşunu yaptı.
İspanya/Aviacionline.com:
KAAN'ın F-35 gibi 5. nesil uçaklar arasında 1. blokta yer alacak. Pakistan gibi bazı ülkelerin şimdiden büyük ilgi gösterdi.
İtalya/Panorama dergisi:
KAAN, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel sahnedeki stratejik konumunu geliştirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik çabasını temsil ediyor.
Almanya/Welt gazetesi:
Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor.
Hollanda/De Volkskrant gazetesi:
Türkiye, savaş uçağı KAAN ile gökyüzündeki hâkimiyetini bir kez daha gösteriyor.
Hollanda/De Telegraaf gazetesi:
Türkiye'nin ilk milli savaş uçağını üretmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız savunma sanayiine sahip olma hedefleriyle örtüşüyor.
ABD/The Defense Post:
KAAN'dan F-16'ların yerini alma yönünde ilk adım.
İngiltere/The Telegraph:
KAAN'ı ilk kez gökyüzüyle buluşturan Türkiye, milli ve yerli hayalet savaş uçağını geliştirme yolunda hızla ilerliyor.
F-16 MEKTUBU MSB'DE
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada "40 adet yeni F-16 Blok- 70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin, ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları bakanlığımıza ulaşmıştır" dedi. ANKARA