Aksakal unvanı ve kaftan

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ele alındı.Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğalgaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğalgaz Alanlarında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Erdoğan'a yaş günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu.