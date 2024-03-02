Kimse işten çıkartılmayacak... Buca trafiğine neşter vurulacak

İzmir'de AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin eşi Nurcan Öztekin ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy SABAH gazetesini ziyaret etti. Adnan Öztekin, seçim çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Buca ile ilgili projeleri hakkında konuştu. 500 binin üzerinde nüfusuyla kentin en büyük ilçesi Buca'nın en büyük sorunlarından birinin trafik olduğuna dikkat çeken Adnan Öztekin, "Yakında böyle giderse aracımızı otoparktan çıkartamayacağız. Eskiden akşam 5 ile 8 arası yoğun olurdu. Şimdi gece 11'de bile yoğunluk oluyor. Kızılçullu Kavşağı'na battı çıktı yapacağız. Şirinyer Hipodromu'nun orayı da battı çıktı yapılması gerekiyor. Demokrasi Meydanı ile Üçkuyular Meydanı'nı da battı çıktı ile geçmek gerekiyor. Yani otoyola kadar trafiğe takılmadan ilerlemek gerekiyor. Buca'nın trafiği bir numaralı sorun. İzmir Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) arkasından Bornova otoyoluna bağlanması lazım. Yol da var. Sadece yolu bağlamak gerekiyor" dedi.

DEMOKRASİ MEYDANI GENİŞLEYECEK

Öztekin, "Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nin önünden araçlar battı çıktıyla yer altından ilerleyecek. Demokrasi Meydanı ve Üçkuyular Meydanı'nda da trafiğe yer altına alacağı. Araçlar takılmadan otoyola kadar gidecek. Buca eski Stadı'nın oraya da kafeteryalar yapacağız. Meydanla stadı birleştirip Demokrasi Meydanı'nı daha büyük bir meydan yapacağız. Bununla ilgili projemiz var" dedi. Şehri kullananların kadınlar olduğuna dikkat çeken Öztekin, "Tuvaletlerin ve yolların bozuk olmasını kadınlar yaşıyor. Pazara giden ve çocukları okuldan alan kadınlar. Şehrin gerçek sahipleri kadınlar. Kadınlarla ilgili de güzel projelerimiz olacak" dedi. 10 yıl meclis üyeliği yaptığını anlatan AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, "Beni AK Parti'ye getiren Cemil Şeboy'dur" dedi. Buca'ya taziye evleri yapacaklarını söyleyen Öztekin, kaldırılan Buca Cezaevi ile ilgili projeleri olduğunu belirtti.

KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARTMAYACAĞIZ

Öztekin, "Başkanlık koltuğuna oturduğumda kimseyi işten çıkartmayacağız. 'Adnan Öztekin gelirse Buca Belediyesi'ndeki işçileri işten çıkartacak' diyorlar. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Benim için emek en yüce değerdir. Ben hiç kimsenin işi aşıyla uğraşmam. 31 Mart'ta seçimi aldığımızda belediyede işe başladığımızda bizimle beraber liyakatli insanlarla yola devam edeceğiz" dedi.

AHLAKLI OLDUĞUNU BİLDİĞİM İÇİN ADNAN ÖZTEKİN'E KEFİLİM

Buca Belediye eski Başkanı Cemil Şeboy, "Ben Adnan Öztekin'in kefili benim. Böyle şeylerde kefil olunmaz. Ama ben çok güvendiğim, başaracağını bildiğim için kefil oldum. Ahlaklı olduğunu bildiğim için kefil oldum. Aday gösterilmesi için çok uğraştım. Adnan'ın çocukluğunu, annesini babasını biliyorum. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Buca Dumlupınar Yanıkkahveler Mahallesi'nden ben, Ahmet Piriştina, Yüksel Çakmur, Işılay Saygın çıktı. Başkan çıkartan bir mahalle. Şimdi Adnan Öztekin'i başkan çıkartacağız" dedi. Başkanlık döneminde yaptığı projelerin CHP döneminde kötü hale geldiğini anlatan Şeboy, "Yedi Göller perişan, Gölet perişan, Forbes Caddesi ve Tenis Kulübü perişan durumda. Yeniden yapalım derken daha kötü yaptılar" dedi. Şeboy, "Kaldırılan Buca Cezaevi'ne sinemadan tiyatroya kadar çok güzel bir kültür projesi yapacağız. Hükümet desteğiyle Kültür Bakanlığı tarafından o projeyi gerçekleştirebiliriz. İzmir ve Buca için devletin gücünü kullanacağız" diye konuştu.

NOSTAJİ TRAMVAYI

Şirinyer'den Buca'ya nostaji tramvayı yapılacağını söyleyen Şeboy, "Ciddi ciddi taşımada kullanılacak. Ücretsiz olarak bu taşımayı yapacağız. Duraklara kitap kafeler kurulacak. Oradan kazanılacak para ile insanları ücretsiz olarak taşıyacağız" dedi. Şeboy, "İzmir'in artık son şansı. Hükümet, merkezi idare desteği olmazsa olmaz. Konak Tüneli'ni AK Parti hükümeti yaptı. CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın açtığı davalarla 2 yıl gecikme yaşandı. Bu nedenle hükümet desteği olması gerekiyor. Bir sefer kendiniz için oy verin. Buca için de Konak için de aynı. Allah korusun büyük bir deprem olsa şehrin yüzde 70'i yok olur. İzmir'in her tarafı gecekondu. Gürçeşme'den Altındağ'a kadar her yer gecekondu. Oralar o kadar kıymetli yerler ki hepsi deniz görüyorlar. O gecekondu semtlerine kentsel dönüşüm yapılsa kentin 60-70 yıl yetecek arsa üretirsiniz. Ada bazında inşaatlar olacak. Sosyal donatılar otoparkı da içinde olacak. Sokağa araç konmayacak. Trafik de rahatlayacak" dedi.

2 TANE BUCA VAR

Adnan Öztekin'in eşi Nurcan Öztekin, "Şehrin düzensizliğinden birinci derecede etkilenen insanlar kadınlar. İki tane Buca var. İzmir'de 2 tane İzmir var. Bir tanesi merkez İzmir, diğeri de çeperler. Çeperdeki kadının sorunu yoksulluk. Kriminal olaylar da var. Şehircilik anlamında facia. Görüştüğüm her 3 kadından 2'sinin ya eşi ya da çocuğu cezaevinde. O bölgede refahları arttıracak projeler yapmamız lazım. Çeperlerdeki çocukları uyuşturucu ve olaylardan uzak tutmamız lazım. Sanki Buca'nın semtine değil de başka bir yere gidiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Merkezdeki kadın trafik, temizlik, hijyen, daha düzenli bir şehir, sosyal aktivitelerde bulunabileceği yerler, düzgün yollar, sinema, tiyatro istiyor. Çeperdeki kadının yaşamsal desteğe ihtiyacı var. Evlerine yakın meslek edindirme kursları istiyorlar. Doğu'dan ve Güneydoğu'dan Buca'ya gelin olarak gelmiş kadınlardan bazıları okuma yazma bilmiyor. Onlara okuma yazma kursları düzenlemeliyiz" dedi.