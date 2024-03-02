CHP Kağıthane meclis üyesi aday adayı canına kıymaya kalktı

CHP'nin Kağıthane ilçe örgütü tarafından yapılan eğilim yoklamasında 916 oy alan Kağıthane Belediye Meclisi üyesi aday adayı Cemil Çelik, ön seçimde 4. sırada yer aldı. Çelik'in ismi CHP Genel Merkezi'ne gönderilen aday listesinde 8. sırada yer alırken Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilen listede ismine yer verilmedi.
Çelik, hak gasbına uğradığını söyleyerek CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde intihara kalkıştı. Dostları ve polis ekiplerin müdahalesi ile ikna edilen Cemil Çelik "hak mücadelesine" devam edeceğini söyledi.