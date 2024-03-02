Çiğli’de maaş krizi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı gün kala CHP'li Çiğli Belediyesinde maaş krizi patlak verdi. Belediye bünyesinde çalışan işçilere Ocak ayı maaşları eksik yatırıldı. Maşaların geri kalan bölümünün ne zaman yatacağı konusunda ise belediye yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Maaşlarını zamanında ve tam alamayan işçiler yaşananlara isyan etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Çiğli Belediyesi işçileri belediyede yaşanan maaş krizinin devam ettiğini belirtti.

İLETİŞİM VE DİYALOG SORUNU YAŞIYORUZ

Belediye yönetimi ile iletişim sorunu yaşadıklarını ifade eden işçiler son olarak Ocak ayı maaşlarının eksik yatırıldığını ve kalan kısmının ne zaman ödeneceğinin ise halen daha belirsizliğini koruduğuna dikkat çekti.

ORTAYA ÇIKACAK SORUNLARIN SORUMLUSU BELEDİYE YÖNETİMİ OLACAK

Maaşların önümüzdeki süreçte de tam ödenmemesi halinde ortaya çıkacak sorunlardan belediye yönetiminin sorumlu olacağını ifade eden işçiler bu duruma daha fazla tepkisiz kalmayacaklarını söyledi.