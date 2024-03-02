Cumhur İttifakı’nın Çorum Belediye Başkan Adayı Aşgın projelerini anlattı

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 41 başlıktan oluşan yeni dönem projelerini tanıttı. Aşgın, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, seçimin önce gönüllerde kazanıldığını, ilk döneminde insanların gönlünü kazanmaya gayret ettiğini söyledi.

Başkan Aşgın; "5 yıldır görünür belediyecilik, eser belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği yapmanın gururunu yaşıyorum. Halkın verdiği emanete halel getirmeden, gece gündüz çalışarak, gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Türkiye 6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği büyük bir deprem felaketi yaşadı. İnşallah yeni dönemde özellikle kentsel dönüşüm konusunda daha ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu.

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın; yeni dönemde planladıkları 41 projenin detaylarını anlattı.

Başkan Aşgın'ın 41 başlıktan oluşan projeleri:

1. Kongre Ve Kültür Merkezi

2. Melikgazi Yaşam Ve Ticaret Alanı

3. Kentsel Dönüşüm Ve Sosyal Konut Projeleri

4. Bilim Ve Teknoloji Merkezi

5. Kreş Ve Gündüz Bakım Evleri

6. Aile Yaşam Merkezleri

7. Estetik Şehir Çorum Projeleri

8. İkiz Konaklar Restorasyonu

9. Güpür Hamamı Restorasyonu

10. Tarihi Çorum Meydanı 2. Etap

11. Kale İçi Tarihi Yaşam Alanı Ve Restorasyonu

12. Çorum Konağı

13. Taşhan Edebiyat Müzesi

14. Beton Boru Üretim Tesisi

15. Kedi Köpek Yaş Mama Üretim Tesisi

16. Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı

17. Gençpark

18. Şehir Ormanları

19. Tematik Parklar

20. Kapalı Park Ve Oyun Alanı

21. Gezici Çoçuk Oyun Evi

22. Baraj Etrafı Rekreasyonu 2. Etap

23. Çok Katlı Otopark Ve Bölge Otoparkları

24. Teras Bahçe

25. Toplu Taşıma Sisteminin Optimizasyonu (Metrobüs)

26. Yeni Caddeler, Yol Projeleri, Ring Hattı

27. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

28. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

29. Yenilenebilir Enerji Yatırımları

30. Atıktan Dönüşüme Sürdürülebilir Şehir

31. Daimi Sebze Meyve Ve Balık Pazarı

32. Semt Pazarlarının Üzerinin Kapatılması

33. Millet Bahçesi Camisi

34. Yüzüncü Yıl Millet Kıraathanesi

35. Spor Şehri Çorum

36. Yatılı Gençlik Merkezi

37. İlk Harçlık Bizden

38. Şehit Yakınları Ve Gaziler Lokali

39. Millet Bahçesi Kadınlar Lokali

40. Emekliler Lokali

41. Engelsiz Şehir Çorum