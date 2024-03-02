Cumhur İttifakı’nın Çorum Belediye Başkan Adayı Aşgın projelerini anlattı

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 41 başlıktan oluşan yeni dönem projelerini tanıttı. Aşgın, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, seçimin önce gönüllerde kazanıldığını, ilk döneminde insanların gönlünü kazanmaya gayret ettiğini söyledi.
Başkan Aşgın; "5 yıldır görünür belediyecilik, eser belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği yapmanın gururunu yaşıyorum. Halkın verdiği emanete halel getirmeden, gece gündüz çalışarak, gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Türkiye 6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği büyük bir deprem felaketi yaşadı. İnşallah yeni dönemde özellikle kentsel dönüşüm konusunda daha ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu.
Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın; yeni dönemde planladıkları 41 projenin detaylarını anlattı.
Başkan Aşgın'ın 41 başlıktan oluşan projeleri:
1. Kongre Ve Kültür Merkezi
2. Melikgazi Yaşam Ve Ticaret Alanı
3. Kentsel Dönüşüm Ve Sosyal Konut Projeleri
4. Bilim Ve Teknoloji Merkezi
5. Kreş Ve Gündüz Bakım Evleri
6. Aile Yaşam Merkezleri
7. Estetik Şehir Çorum Projeleri
8. İkiz Konaklar Restorasyonu
9. Güpür Hamamı Restorasyonu
10. Tarihi Çorum Meydanı 2. Etap
11. Kale İçi Tarihi Yaşam Alanı Ve Restorasyonu
12. Çorum Konağı
13. Taşhan Edebiyat Müzesi
14. Beton Boru Üretim Tesisi
15. Kedi Köpek Yaş Mama Üretim Tesisi
16. Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı
17. Gençpark
18. Şehir Ormanları
19. Tematik Parklar
20. Kapalı Park Ve Oyun Alanı
21. Gezici Çoçuk Oyun Evi
22. Baraj Etrafı Rekreasyonu 2. Etap
23. Çok Katlı Otopark Ve Bölge Otoparkları
24. Teras Bahçe
25. Toplu Taşıma Sisteminin Optimizasyonu (Metrobüs)
26. Yeni Caddeler, Yol Projeleri, Ring Hattı
27. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
28. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
29. Yenilenebilir Enerji Yatırımları
30. Atıktan Dönüşüme Sürdürülebilir Şehir
31. Daimi Sebze Meyve Ve Balık Pazarı
32. Semt Pazarlarının Üzerinin Kapatılması
33. Millet Bahçesi Camisi
34. Yüzüncü Yıl Millet Kıraathanesi
35. Spor Şehri Çorum
36. Yatılı Gençlik Merkezi
37. İlk Harçlık Bizden
38. Şehit Yakınları Ve Gaziler Lokali
39. Millet Bahçesi Kadınlar Lokali
40. Emekliler Lokali
41. Engelsiz Şehir Çorum