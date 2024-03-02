Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan ’Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu’

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu" başlıklı projelerini, 2024-2029 dönemi proje tanıtım toplantısında açıkladı. Toplantıya, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe ve belde belediye başkanları ile başkan adayları, AK Parti merkez ilçe ve belde teşkilatları, partililer, oda ve sendika temsilcileri ile davetliler katıldı. 2019 yılında 11 ana başlıkta 100 proje için söz verdiklerini ve 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuru içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Bugün ise geçtiğimiz 5 yılda sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde çözmüş olduğumuz Elazığ'ımızın daha güçlü yarınlarını ve yeni yüzyıl rotasını konuşacağız. Yarınlarımıza kazandıracağımız yeni değerleri konuşacağız. Şimdi artık hemşehrilerimizin desteğiyle Elazığ'ımız için yeni bir hikaye yazma zamanı" diye konuştu.

100 PROJE İÇİN SÖZ VERDİ, 116 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

Başkanlık döneminde meydana gelen depremler ve yaşanan pandemiye rağmen belediyecilikte en iyi hizmeti vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Başkan Şerifoğulları,"2019 yılında hemşehrilerimize 11 ana başlıkta 100 proje için söz vermiştik. Şükürler olsun ki bugün 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuruyla karşınızdayız. Bu başarı Elazığ'ın başarısıdır. Bugün ise geçtiğimiz 5 yılda sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde çözmüş olduğumuz Elazığ'ımızın daha güçlü yarınlarını ve yeni yüzyıl rotasını konuşacağız. Şimdi artık hemşehrilerimizin desteğiyle Elazığ'ımız için yeni bir hikaye yazma zamanı. Şimdi artık insanımızın yaşam kalitesini, refahını Türkiye Yüzyılı Şehirleri vizyonuna taşıma zamanı. Şimdi zaman yine yeniden Elazığ deme zamanı" şeklinde konuştu.

''YAPI STOĞUMUZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YENİLENDİ''

Hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Şerifoğulları, ''Dirençli şehirlerde Elazığ vizyonu diyoruz, şehrimizin önceliği kentsel ve yerinde dönüşümdür. Bu şehir önce 24 Ocak, ardından 6 Şubat depremleriyle sarsıldı. Şehrimizde devletimizin güçlü desteğiyle eski yapı stokumuzun yenilenmesi noktasında çok güçlü adımlar atıldı ve mevcut yapı stokumuz önemli ölçüde yenilendi. Deprem kuşağında yer alan şehrimizde bu gerçeği asla göz ardı etmeden yatay mimariyi önceleyerek, depreme dayanıklı, sağlıklı ve güvenilir bir şehir inşa etme yolunda yürüttüğümüz çalışmaları kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah hemşehrilerimizin teveccühleriyle başlayacağımız yeni dönemde şehrimiz adına önceliklerimizin ilk sırasında kentsel dönüşüm çalışmalarımız olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın depremlerden etkilenen 11 ilde başlattığı orta ve ağır hasarlı binaların yerinde dönüştürülmesi hamlesinde, vatandaşlarımızın talebi ve belediyemizle uzlaşılması durumunda, binaların yapımını Elazığ Belediyesi olarak biz üstleneceğiz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları 'Dirençli Şehirlerde Elazığ Vizyonu' ve 'Yerinde Dönüşüm Çalışmaları' projelerinin yanı sıra yatay mimari esaslı yeni imar planları, afet risk yönetim sistemi projesi, afet eğitim ve bilinçlendirme parkı, istihdam ve kalkınmada Elazığ vizyonu, Yeni Sanayi Sitesi projesi, Tekstilkent projesi, lisanslı depoculuk projesi, yöresel ürün festivalleri projesi, Fırat hayvan ürünleri tedarik ve ticaret merkezi, Elazığ Belediyesi mikrokredi merkezi projesi ve Ulaşımda Elazığ vizyonu gibi seçim projeleri hayata geçireceğini bildirdi.