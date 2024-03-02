Yeni Mersin İl Emniyet Müdür Kamil Karabörk oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerde Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın görevden alındığı belirtildi. Görevden alınan Aslan'ın yerine, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.

MERSİN KAMİL KARABÖRK KİMDİR

1966 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 2014-2016 tarihleri arasında Erzurum İl Emniyet Müdürü, 2016-2019 tarihleri arasında Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır.

Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, 19.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı 2019/320 sayılı kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlamıştı. 1 Mart 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu kez Mersin'e ataması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün, evli ve iki kız çocuk babası olduğunu öğrenildi.