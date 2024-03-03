Erzincan İliç’te maden sahasında 9 kişinin göçük altında kalması ile ilgili soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İdari pozisyonda çalışan 2 mühendisin daha tutuklandığı öğrenildi.





6 KİŞİ TUTUKLU 3 KİŞİ ADLİ KONROL ŞARTLI SERBEST

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı. Baş Mühendis Murat Bayrakdar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.R.K, Saha Görevlisi M.T. ve Türk yetkili Cengiz Yalçın Demirci yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması, gündemdeki yerini koruyor.

9 işçinin toprak altında kaldığı olaya ilişkin arama çalışmalarına bir süre ara verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.