Zeytinburnu’na stadyum ve seyir terası

Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonla 31 Mart seçim beyannamesini açıkladı. Zeytinburnu'nda devam eden projelerin yanı sıra, Zeytinburnu Devlet Hastanesi, Zeytinburnu Stadyumu ve Spor Kompleksi ve Zeytinburnu Seyir Terası ile birlikte üç sürpriz proje açıklayan Başkan Arısoy, diğer vaatlerini ise şu şekilde sıraladı: 5 yılda 12 bin konutun dönüştürülmesi. Kent Müzesi. Yeni Maltepe Parkı. Bütün Parklarda Z kafeler. Çırpıcı ve Veliefendi Mahallelerinde 72 derslik kapasiteli ilkokul, ortaokul ve lise. Yenidoğan ve Merkezefendi mahallelerinde kapalı pazar yerleri. Yeni camiler ve camilerin yenilenmesi. 4-6 yaş anaokulu. Taziye evi ve otopark. Nuripaşa Semt Konağı. Kazlıçeşme Aile Sağlık Merkezi. Anne-Çocuk Aktivite Merkezi. Engelsiz Spor Merkezi. Afet ve İlk Yardım Eğitim Merkezi. İtfaiye tesisi. Lise son sınıf öğrencilerine 2 bin TL başarı ödülü. Üniversiteyi kazananlara 7 bin 500 TL destek.