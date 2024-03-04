59 yeni projeyle dev dönüşüm

Kocaeli'nde, Körfez Belediye Başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Şener Söğüt, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıda, kent için planladıkları 59 yeni projeyi kamuoyuna duyurdu. Söğüt projeleri başlıklar altında tek tek anlattıKörfez- Kartepe metro hattına kazma vurulacak. Körfez İlimtepe Bağlantı yolunun ikinci etabını yapacağız. Körfez Limanlar kavşağı ve 20 kilometrelik bölünmüş yol ile Kuzey Marmara yolunun Sevindikli kavşağına bağlanacaktır. Körfez'i TIR ve kamyon yükünden kurtulacaktır.Prestijli caddeler yapacağız. Yarımca sahiline daha büyük araçlarla ulaşım sağlayacağız. Engelli ve güvenli yaya geçitleri yapacağız. Kentsel dönüşümde sıra Kabakoz mevkiine geldi. İlimtepe bölgesinde Büyükşehir ve TOKİ yeni sosyal konutlar üretecek. Körfez dirinçli olacak.Afet lojistik merkezini kurarak her türlü afete karşı hazırlıklı olacağız. İleri biyolojik arıtma tesisi ile daha temiz bir denize kavuşacağız. Aktif yaşlanma merkezini Tütünçiftlik ve Hereke'de de açacağız.Kocaelispor tesisleri yapılacak. İnşallah süper ligi de göreceğiz. 1000 seyirci kapasiteli spor salonumuz bu dönem yapacağız. Mahalle spor tesisleri yapacağız. Devlet hastanemizi büyüteceğiz. 800 kişilik kongre merkezi yapacağız.: Şehitliği ve taziye evlerini yenileyeceğiz. Sanayi sitesini de ilçemize kazandıracağız. Elektrikli araç şarj istasyonları yapacağız. Fener gölü Millet Bahçesi için birçok adımlarını attık. Projesi hazır. Yarış pisti başka bir yere taşınacak ve Fener gölümüze kavuşacağız. Hereke'ye aqua park, Sevindikli'ye aktivite parkı yapacağız.