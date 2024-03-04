ABB Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok'tan "kadın ve gençlere 100 bin TL hibe" müjdesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Nallıhan'ı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Nallıhanlılar'a seslenen Altınok, son seçimlerde Nallıhan'a verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Altınok, "Belediye Başkanımız İsmail Öntaş engellemelere rağmen ilçemize birçok eser ve hizmet kazandırdı" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Nallıhan'ı ziyaret etti. Yaptığı ziyaretin ardından Nallıhanlılar'a seslenen Altınok, Ankara'yı bir tarım başkenti yapacağını yineleyerek tarım ve hayvancılığı her zaman destekleyeceklerini söyledi. Altınok, "Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce ziraat mühendislerini, veterinerleri işe alacağız. Nerede olacaklar? Nallıhan'ın köylerinde olacaklar. Böylelikle tarım ilçe müdürlüklerimizin işleri kolaylaşacak. 2 yılda köylerimiz üretecek, satacak." dedi.

GENÇLERE VE KADINLARA 100 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

Altınok, iş sahibi olmak isteyen gençlere ve kadınlara hibe desteği verileceğini de söyledi. Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Nallıhan'a bilim ve teknoloji merkezi yapacağız. İş kurmak isteyen kadın ve gençlerimizi için 100 bin lira hibe desteği vereceğiz. Burada kooperatifimiz ne üretiyorsa onu satın alıp Ankara'da satacağız. İğne oyası gibi sanat ve kültürümüzün yaşatılması adına merkezler açacağız" dedi.