Bakan Koca’dan 27 bin yeni sağlık çalışanına tebrik mesajı: Bize güç verecek

ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
BAKAN KOCA'DAN TEBRİK MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin yeni sağlık çalışanını tebrik etti. "Aramıza hoş geldiniz" diyen Bakan Koca, "KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek." ifadelerini kullandı.
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ. KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek. Yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://t.co/C90v4RyZj5 adresinden erişilebiliyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2024