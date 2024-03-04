Bakan Koca’dan 27 bin yeni sağlık çalışanına tebrik mesajı: Bize güç verecek

ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

BAKAN KOCA'DAN TEBRİK MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin yeni sağlık çalışanını tebrik etti. "Aramıza hoş geldiniz" diyen Bakan Koca, "KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek." ifadelerini kullandı.