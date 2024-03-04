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Giriş Tarihi: 4.3.2024 19:54 Son Güncelleme: 4.3.2024 20:08

Bakan Koca'dan 27 bin yeni sağlık çalışanına tebrik mesajı: Bize güç verecek

Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "27 bin yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek" dedi.

Bakan Koca’dan 27 bin yeni sağlık çalışanına tebrik mesajı: Bize güç verecek

ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

BAKAN KOCA'DAN TEBRİK MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin yeni sağlık çalışanını tebrik etti. "Aramıza hoş geldiniz" diyen Bakan Koca, "KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan 27 bin yeni sağlık çalışanına tebrik mesajı: Bize güç verecek
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