Bizleri çıkarıp kendi adamlarını aldı

erdikleri namus sözlerine rağmen belediye başkanı seçildikten sonra binlerce işçiyi kapı önüne koyan CHP'li belediyelere öfke sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geçen 5 yılda binlerce işçiyi mağdur etti.Karalar'ın mağdur ettiği belediyede 10 yıldan fazla otobüs şoförlüğü yapan Zahide Genç (52) ile Gülay Kendir (58) de o isimlerden yalnızca ikisi...Duraklarda yolcu almadığım, ani fren yaptığım, süratli araç kullandığım gerekçesiyle 49 numaralı koddan dolayı (Verilen işleri kasıtlı olarak yapmaması) işime son verildi. İşten çıkarmak için hazırlanan ne kadar düzmece gerekçe varsa suçladılar. Bu nedenle tazminat ve işsizlik maaşından yararlanamadım. Çok zor günler geçirdim. Oğlum askerdeydi. Ona para göndermekte zorlandım. Evlere temizliğe giderek hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Şimdi yaşlı bakım merkezinde çalışıyorum. Bizi perişan ettiler kendileri de perişan olsun. Hakkımı helal etmiyorum.Karalar göreve geldikten 3 ay sonra işten çıkarılarak BELDETAŞ'a sekreter olarak gönderildim. Bana 'Kime oy verdin' diye sordular ben de Hüseyin Sözlü'ye verdiğimi söyledim. CHP il binasına gönderilen listelerde de adımın karşısına 'Sözlü'nün karakutusu' diye yazmışlar. Projelerim uluslararası olduğu için CHP'li yöneticiler tarafından engellendim.2010'da girdiği belediyeden 2021'de çıkarılan 4 çocuk annesi Gülay Kendir (58): Tazminat ve işsizlik maaşı alamadım. Bizi öylece çıkardılar. "İşten çıkarmayacağız" diye söz verdiler, AK Parti ve MHP'li olanların işlerine son verip kendi adamlarını belediyeye doldurdular. İşleri güçleri yalan ve algı. Eğer ekmeğimle oynamasalardı emekli olacaktım, emekliliğimi elimden aldılar. Bunlarda namus da vicdan da yok.