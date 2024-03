Başkan adayı Kırkpınar’ın projeleri Bayraklı’yı heyecanlandırdı

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Bella Vista Event'te proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Kırkpınar'ın Bayraklı için proje ve hedeflerini anlattığı lansmana önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile MHP ve AK Parti teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda Bayraklılı vatandaş katıldı.

YEPYENİ BİR BAYRAKLI

"Yepyeni Bir Bayraklı" sloganıyla projelerini anlatan Kırkpınar, "Bayraklı'nın gelişimi ve refahı için yola çıkmış bir aday olarak karşınızdayım ve sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bayraklımızı İzmir'in parlayan yıldızı haline dönüştürmek için ilçemizde hayata geçireceğimiz projeleri sizlerle paylaştığımız bu lansman toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bayraklımızı adım adım dolaştığımızda gördüğümüz acı manzaralara sebep olanlar, yıllardır hizmetsiz bıraktıkları ilçemize kayıp yıllar yaşatanlar, istiyorlar ki projeler yerine ideolojiler yarışsın. Bayraklımızın meseleleri tartışılmasın." dedi.

"VİCDANINIZA SORUN''

Kırkpınar: "Bu seçimin tek bir sorusu var: Bayraklımızda araçlara 3-4 ayda bir alt takım değiştiren altyapı ve yollardan memnun muyuz? Pazar yerlerinden, yeşil alanlardan, parklardan, oyun alanlarından, rekreasyon alanlardan, spor komplekslerinden, ne yazık ki her mahallede söz verilip de yapılmayan kreşlerden, taziye evlerinden, düğün salonlarından, uygulanması mümkün olmayan imar planlarından ve kentsel dönüşümden, her seçim döneminde umutlandırılıp sonra kaderine terk edilen ihtiyaçlı vatandaşlarımız için vaat edilen sosyal desteklerden, sokaklarda başıboş ve bakımsız bırakılan sokak hayvanlarından, her sabah ve akşam çileye dönüşen trafikten, tam 2,5 yıldır onay bekleyen yeni yapı müracaatları ve projelerden, her dönem sözler verildiği halde yüz üstü bırakılan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan memnun muyuz değil miyiz? Bu soruyu samimi olarak vicdanımıza sorduğumuzda aldığımız cevap seçimin kaderini belirleyecektir." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

İşte burada çıkmış olduğum bu yolda, sizlerin desteğiyle birlikte, şeffaf yönetim anlayışıyla, katılımcı ve adaletli bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğimizden emin olabilirsiniz. Bayraklı'nın sorunlarını dinleyecek, çözüm odaklı projeler üretecek ve birlikte hareket ederek bu projeleri hayata geçireceğiz. İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacağız. Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüpheniz olmasın."

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Eğitimden sağlığa, çevre korumasından kültürel etkinliklere kadar her alanda Bayraklımızın potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak için çalışacağız. Gençlerimizin ve kadınlarımızın güçlenmesi için çalışacak, dezavantajlı kesimleri de unutmayacağız. Halkımızın katılımını ve desteğini her zaman ön planda tutarak, birlikte hareket edeceğiz. Bu güzel ilçemizin geleceği için birlikte el ele, omuz omuza çalışacağız. Sizlerin desteğiyle, Bayraklı'yı daha da güzel yarınlara taşıyacağız. Birlikte başaracağız! Yaşam kalitesi yüksek, hizmette dünya standartlarını aşmış, belediyecilikte öncü bir Bayraklı vizyonumuzla, şimdi sizlere Yepyeni bir Bayraklı'nın kapısını açacak projelerimizi tanıtmaya başlıyorum:

"AFETLERE DAYANIKLI, DİRENÇLİ, GÜVENLİ BAYRAKLI''

Bayraklı Belediyesi garantörlüğünde, "Yerinde Yaşam" anlayışımızla ve kurmuş olduğu finansal modelle tüm hane sahiplerinin kabul ettiği, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan gönül rızası ile yerinde bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Başta dar gelirli vatandaşlarımıza olmak üzere belediye imkanlarıyla sosyal konutlar üreteceğiz. Burada vatandaşımızla müteahhidi baş başa bırakmayacağız. O zaman müteahhidin inisiyatifine terk etmiş oluyoruz. Bayraklı Belediyesi garantörlüğünde, şartları vatandaşlarımızdan yana olacak şekilde oluşturacağız." Dedi.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR"

Orta hasarlı evlerimiz için, hemşehrilerimizin seçeceği yarısı bizden kampanyası veya rezerv alan uygulaması oluşturacağız. Yarısı bizden kampanyasında, Bayraklı Belediyesi ve kurmuş olacağı finansal modelle yapılacak protokol ile vatandaşların depreme dayanıklı evlerine yerleşmelerini Bayraklı Belediyesi garantörlüğünde sağlayacağız. Rezerv alan uygulaması ile hak sahibi ve orta hasarlı evi olan vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere uygun fiyatlı ve kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız."

''DEPREME KAŞI ÖNLEMLERİ ALINMIŞ BAYRAKLI''

"Belediye tarafından bütün yapılara ücretsiz riskli yapı tespiti sağlayacağız. 2020 İzmir depremi sonrası oluşan hasarlı yapılara ait yeni yapı müracaatlarının daha hızlı ve ivedilikle incelenerek yapı ruhsatlarını onaylayacağız. Afetlere hazırlık eğitimleri verilip erken uyarı sistemleri kuracağız."

"DOĞAL AFET VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAYRAKLI"

Deprem dışındaki en büyük doğal afet olan sel baskınlarından ilçenin en az şekilde etkilenmesi için mevzuatta yer alan taşkın analizi yapılarak risk haritalarını oluşturacağız. Taşkın analizinde elde edilen verilere göre sel vb. afetlere dayanıklılığı artıracak dönüşümleri ve kalıcı önlemleri alacağız. Köklü altyapı değişimiyle, yağmur gidişleri, mazgallar, bu kalıcı önlemleri sağlamış olacağız.

"YEŞİL KORİDOR"

Kentsel dönüşümün sadece yeni yapı yapılması değil kentin görselliğini değiştirecek düzenlemeler yapılarak yeşil koridorlar oluşturacağız. Bayraklı hemşehrilerimizin yeşil koridorlar sayesinde daha rahat nefes almasını sağlayacağız.

"SPOR KOMPLEKSLERİ ÜSSÜ"

İçerisinde yarı olimpik havuzlar, futbol, basketbol gibi sahaları da kapsayan spor kompleksleri oluşturacağız. Böylece gençlerimizin, çocuklarımızın keyifle vakit geçirmelerinin yanı sıra, madde bağımlılığını ortadan kaldırmaya katkı sağlamış olacağız. Çocuklarımız için yaz aylarında spor komplekslerinde yaz okulu koordine edeceğiz. Mevcutta bulunan spor alanlarının tadilat ve bakımlarını sağlayacağız.

"GENÇLİK BELEDİYESİ''

Gençlik Belediyesi kurup, belediye iletişim temsilcileri ile düzenli toplantılar sağlayacağız. 7/24 Yaşayan Gençlik Merkezlerimiz olacak. Gençlerimiz için içerisinde 24 saat açık kütüphane, ikram alanları, E-spor alanları, Langırt/satranç gibi oyunların da oynanacağı Gençlik Merkezleri inşa edeceğiz. Ödev evleri oluşturacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için ödev evleri oluşturup, okul çıkışı ve hafta sonları öğrencilerimize ücretsiz kurs imkânı sağlayıp eğitimde destek sağlayacağız. Teknolojik İstihdam Eğitimlerimiz olacak. Gençlerimiz için teknoloji ve yeni nesil istihdam eğitimleri düzenleyeceğiz. Meslek edindirme kursları açacağız. Gençlerimizi kalifiye eleman yetiştirme konusunda iş garantisi kapsamında iş hayatına dâhil etmek için meslek edindirme kursları oluşturacağız. Online Portal Paketlerimiz olacak. Gençlerimize eğitim alanında ücretsiz Online Portal Paketler vereceğiz. Gençlerimizin eğitimdeki potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacağız.

"GENÇLERİMİZE BURS İMKANI"

Bayraklı'da ikamet eden ve üniversite eğitimi gören tüm öğrencilerimize yıllık 10.000 TL burs desteği sağlayacağız.

YAŞ ALMIŞ KİŞİLER İÇİN EV BAKIM DESTEĞİ"

Her ay 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine ev temizliği hizmeti sunacağız. Evde Kişisel Bakım Desteği vereceğiz. Yataklı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları zamanda çağırmaları ile kişisel bakım hizmeti sunacağız. Yaşlı Bakım Evlerimiz olacak. İlçemizde yaş almış vatandaşlarımız için işinde ehil kişiler tarafından oluşacak personeller ile yaşlı bakım evleri açacağız. Açacağımız bu evler ile yaş almış vatandaşlarımız 7/24 kalabilecekler. Ayrıca bu bakım evlerinin en büyük özelliklerinden biri de yaş almış vatandaşlarımızın sadece gündüz bakımı olarak yararlanmasına da olanak sağlayacak olmasıdır. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız, kendi ailelerinden veya yakınlarından yaş almış tanıdıklarını güven içerisinde açacağımız bakım evlerine getirip, kendi işlerine gönül rahatlığıyla gidebilecekler.

"TAZİYE EVLERİ, KREŞLER, PAZARYERLERİ, ÇOCUK OYUN ALANLARI"

İhtiyaç duyulan her mahalleye taziye evi açacağız. Belediye tarafından vatandaşlarımıza kuracağımız taziye evlerinde yemek ve servisini sağlayacağız. Her mahalleye çocuklarımızı güvenle bırakacakları kreşler oluşturacağız. Modern Pazar Yerleri yapacağız. Pazar yerlerini soğuk, yağmur, çamurdan korunaklı halde, otoparkı olan, modern hallerde inşa edeceğiz. Çocuk Oyun Alanlarımız olacak. Her mahalleye modern oyun parkları ve yeşil alanlar sunacağız. Mevcuttaki bütün parkların bakımlarını sağlayacağız.

"İBADETHANE VE CEMEVİ DESTEĞİ"

İlçedeki ibadethane, cemevleri, türbelerin bakım ve tadilatları konusunda destek sağlayıp, her ay temizliğini sağlayacağız. Üstü açık otobüs duraklarını modern kapalı hale getireceğiz. Muhtarların, apartman görevlileri ve/veya yöneticilerinin doğrudan başkanla iletişim sağlayacakları kanallar oluşturacağız.

"SOKAK AYDINLATMALARI"

Bayraklı'daki başta terkedilmiş park, tarla, harabe vb. metruk yapıların oluşturduğu ıssız yerler ıslah edilip çevre düzenlemeleri ve aydınlatma sistemleri oluşturacağız.

"DERE ISLAHLARI"

Derelerin ıslahı konusunda tüm ilgili kurumlarla bir araya gelerek gerekli işlemleri sağlayacağız.

"BAYRAKLI SANAYİ SİTESİ"

Bayraklı'ya uygun sanayi sitesi kuracağız. Böylece uygun iş kollarının talepleri doğrultusunda sanayi sitesine taşınmasını ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasını sağlayacağız.

"AÇIK HAVA SİNEMASI"

Mansuroğlu Sakarya Caddesi Park İçi Yoluna, Cengizhan Ekrem Akurgal Parkına Açık Hava Sineması için tüm alan düzenlemesini yapacağız.

"HAYVAN BAKIM MERKEZİ"

Sokakta yaşayan canlarımız için doğal yaşamlarına uygun hayvan bakım merkezleri sağlanıp tüm bakım ihtiyaçlarını belediyece sağlayacağız. Buradan sahiplenen kişilere mama ve aşı konusunda destek sağlayacağız. Bayraklı Hayvan Oteli açacağız. Bayraklı hayvan oteli kuracağız. Böylece vatandaşlarımız kendi evcil hayvanlarını otele güvenle bırakarak seyahatlerini planlamasına katkı sağlayacağız. Hayvan Parkları yapacağız. İlçemizde ihtiyaç duyulan alanlara hayvan parkları kurarak, sokak canlılarımızın keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyacağız.

"ENGELSİZ PARKLAR"

Engelli çocukların da faydalanabileceği parklar yapacağız. Engelsiz Yollarımız olacak. Ulaşım araçlarını ve yolları engelli vatandaşlarımıza göre düzenleyeceğiz. Özel Ringleri devreye sokacağız. Engelli ve/veya yaşlı vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak için ücretsiz ek ulaşım araçları koyacağız.

"ENGELSİZ KÖY"

Hayatını tek başına idame ettirmekte zorlanan engelli vatandaşlarımızın 24 saat ve yaşam boyu bakımlarının yapıldığı, sosyal bir yaşam sunulduğu engelsiz köy oluşturacağız. Kişisel Bakım Hizmeti vereceğiz. Engelli yakını olan ailelerin ihtiyaç duydukları zamanda çağırmaları ile kişisel bakım hizmeti sunacağız.

"SOSYAL MARKET"

Sosyal market kartları ile vatandaşlarımız belediyenin kurulacak sosyal marketinden ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebilmesini sağlayacağız. Yeni Doğan bebekli ailelere ücretsiz yeni doğan paketi vereceğiz. Yeni evlenecek olan kişilere veya sünnet düğünlerine belediyenin göstereceği tesislerde kar amacı gütmeden uygun koşullarda yer temin edeceğiz.

"KADINLARA DESTEK VE EĞİTİM MERKEZLERİ"

Kadınlar için meslek edindirme/ hobi vb. çeşitli kursların açılmasını sağlayacağız. Bu kurslar açılırken içerisinde oyun evleri de yapılarak çocuklarını güvenle oyun evine bırakıp kurslara katılım göstermelerini sağlayacağız. Yeni doğum yapmış annelere ilk iki hafta ücretsiz ev bakım temizlik hizmeti sunacağız.

"ULAŞILABİLİR BAYRAKLI"

Bayraklı'daki ara sokakların tamamını Bayraklılı hemşehrilerimize yakışacak değerde yeniden yapıp, tüm asfaltlama işlemlerini sağlayacağız.

"BAYRAKLI İSKELESİNİ FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak çalışma ile vapur seferlerinin yapılması için Bayraklı iskelesinin tüm yenileme çalışmaları yapılarak gerekli işlemleri sağlayacağız.

"SMYRNA MEYDANI"

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde Smyrna Meydanı'ndaki trafik sorunu için farklı seviyeli kavşaklarla çözüm oluşturacağız.

"BAYRAKLI YAT LİMANI"

Bayraklı sahilinde Yat Limanı oluşturacağız. Yeme, içme ve alışveriş gibi sosyal ünitelere sahip, deniz turizmine katkı sağlayacak liman tesisi sağlayacağız.

"KATLI OTOPARK"

İslam Kerimov caddesine (Lider Centrio karşısına) Katlı Belediye Otoparkı yapılarak bölgede yaşanan otopark sorununa çözüm getireceğiz.

"İLÇEMİZ KÜLTÜR VE SANATLA TANINACAK"

Ulusal ve uluslararası alanlarda İzmir'in ilk yerleşim yeri olan Bayraklı'nın tanıtımının yapılması ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. İzmirin ilk yerleşim yeri olan Bayraklı Tepekule Höyüğü'nü öne çıkartacak turistik amaçlı alanları düzenleyip turizme kazandıracağız. Opera, Bale, Tiyatro gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak Bayraklı Kültür Merkezi kuracağız. Bayraklı'da mevcut olan müzisyenlere sağlayacağımız desteklerin yanı sıra gençleri kültür ve sanatla buluşturacak eğitim, etkinlikler ve kurslar düzenleyeceğiz.

"BAYRAKLI BİLİM MERKEZİ"

Bayraklı Bilim Merkezi kuracağız. Böylece hem bilim ve teknolojide farkındalık yaratarak bu farkındalığın yaygınlaşmasını hem de turistik amaçlı gezilerin yaygınlaşmasını sağlayacağız.

"BAYRAKLI TEKNOLOJİ ÜSSÜ"

Bayraklı Teknoloji Üssü kuracağız. Gençlere bilişim alanında eğitimler verip meslekler edindireceğiz. Teknoloji üreten firmaların birlikte iş yapmalarını sağlayacak kanallar oluşturacağız. Proje Kuluçka Merkezi kuracağız. Girişimciler için proje hazırlama ve yönetme, stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, iş planı hazırlama gibi konularda proje geliştirme, uygulama, eğitim programları, kurslar, seminerlerin organize edilmesi için mekan ve altyapı desteği sağlamış olacağız.

DOĞALGAZ SORUNUNA ÇÖZÜM

Doğal gazı olmayan sokakların doğal gazı bağlanarak doğal gaz sorununu çözeceğiz. Vatandaşların evinin önüne kadar doğal gazı getirip imkânlarından dolayı bağlatamayanlara tesisatın kurulmasında belediyece %10 destek vereceğiz. Alternatif olarak doğal gaz sobasını tercih eden hanelere belediyece %50 destek sağlayacağız. Doğal gazın bağlanması ile Bayraklı'da oluşan yoğun hava kirliliğini azaltmaya da katkı sağlamış olacağız. Çevre yolunda oluşan ses kirliliğine karşı 'Ses kesici' önlemler alacağız. Karayolları ile birlikte hareket edeceğiz.

"YILLIK SAĞLIK TARAMALARI"

Kadınlara özel yıllık sağlık taramaları koordine edeceğiz. Çocuklara düzenli diş taramasının yapılmasını koordine edeceğiz.

"DOĞANÇAY'A SAĞLIK MERKEZİ"

Doğançay'da atıl durumda olan sağlık alanı yenilenip genişletilerek Doğançay'a sağlık merkezi kazandıracağız.

''DENİZLE VE TEPEYLE BULUŞAN YEPYENİ BİR BAYRAKLI''

Sahil Rekreasyon Alanı projemizle; Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanarak, Anadolu Caddesinin trafiği ve İZBAN hattı uygun alternatif sistemlerle yer altına alınıp vatandaşlarımızı trafiksiz sahille buluşturacağız. Yeşil alanlar içerisinde Bayraklı Sevgi Yolu'ndan sahile kadar yürüyüş yolunu oluşturacağız.

"GÜMÜŞPALA PARK ORMANI"

Gümüşpala'da mesire alanı oluşturacağız. Böylece turizme sağlayacağımız katkının yanı sıra, vatandaşlarımız güven içerisinde, keyifle vakit geçirip sosyalleşebilecekleri dinlenme alanı sağlayacağız.

"TELEFERİK BAYRAKLI PROJESİ"

Bayraklı'da sahilden tepe mahallelere çıkan teleferik hattı oluşturacağız. Turan- Gümüşpala-Org. Nafiz Gürman- Yamanlar mahallesine doğru bir hat düşünün. Böylece Bayraklı'daki tepe mahallelerimize ulaşıma alternatif sağlamanın yanı sıra, Bayraklı'yı tepeden izlemenin tadını çıkarıp turizme katkı sağlayacağız. Ve tüm projelerimizin hayat bulduğu Yepyeni bir Bayraklı düşünün. Bayraklı bu projelerin hepsini hak ediyor. Bayraklı'mız için kapanmamak üzere yepyeni bir sayfa açacağız.

Büyük beğeni toplayan lansmanın ardından vatandaşlar Kırkpınar'ı tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

KASAPOĞLU: ''KIRKPINAR HİZMET AŞKIYLA YANIYOR''

Lansmana katılan İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, "Bugün günlerden Bayraklı. Sabah saatlerinde de burada Manisalı hemşehrilerimizle birlikteydik, onlar da coşku doluydu. Heyecanımız her geçen gün artıyor. Bayraklı'yı hizmetle, eserle, gerçek belediyecilikle tanıştırma heyecanı var. Bu heyecanla tüm misafirlerimize, yöneticilerimize, teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarımıza, STK'larımıza, gençlerimize hoş geldiniz diyorum. İzmir özel bir şehirdir, güzel bir şehir ve hem İzBB olarak hem ilçeleriyle hizmete susamış şehir İzmir. İzmirli İzmir'i hizmetten mahrum bırakanlara, bu şehrin sokaklarına, insanlarına belediyecilik nedir hissettirmeyenlere 31 Mart'ta 'artık yeter, dur' diyecek. İzBB'de Hamza Dağ başkanımızla, ilçelerimizde Cumhur İttifakımızın başkan adaylarımızla bu yolu yürüyoruz. Bunu birlikte başaracağız, bu şehre ve halka belediyecilik nedir yaşatacağız. Bayraklı'nın birbirinden güzel insanları bu şehirde daha konforlu yaşamayı, yeşil alanları, güvenli konutları, sporu, sanatıyla, kültürüyle vakitlerini değerlendirmeyi hak ediyorlar. Genç kardeşimiz Bilal Kırkpınar Bayraklı'nın evladı, heyecanıyla, bilgisi, birikimiyle Bayraklı'ya hizmet etme aşkıyla Bilal Kırkpınar kardeşiniz var. Herkese dokunacak birbirinden kıymetli özel projelerini bizlerle paylaşacak. Hem Bilal kardeşimiz hem ekibi bu başarı hikayesini 5 yıl boyunca Bayraklı'nın her derdine derman olarak gerçekleştirecek" diye konuştu.

KIRKPINAR: "HASRET 1 NİSAN'DA BİTECEK''

İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Hizmete susamış bir ilçenin proje tanıtım toplantısındayız. CHP'nin bütün belediyelerinde hizmete susamışlık söz konusu. Gerek ilçelerde gerekse İzBB'de 25 yıldır yönetimde olan CHP belediyesinin taş üstüne taş koymadığına şahit oluyor Türkiye. Bilal kardeşimizin açıklayacağı eşsiz projelerle halkımız buluşacak. Bayraklı'nın sokaklarında epey zamanımız geçti, hala burada yaşıyoruz. Buradaki eksiklikler, belediyenin yapmadığı hizmetler, geri kalmışlıkla; Bayraklı'da hizmet belediyeciliğine olan arzuyu, heyecanı her yerde görüyorum. İnşallah bu hasret, AK Belediyeciliği hasreti 1 Nisan'da bitecek. Büyükşehir'de de AK Parti belediyeciliğine İzmir hasret, 30 ilçemizle Büyükşehir'de de Hamza Dağ Başkanımızla AK Belediyecilikle buluşacak." açıklamasında bulundu.

ASLAN: "CUMHUR İTTİFAKI GÜNEŞ GİBİ DOĞACAK''

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Aslan, "Biz MHP olarak, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Bilal Kırkpınar'ın her daim yanındayız. İnanıyoruz ki 31 Mart akşamında güneş gibi Bayraklı'ya Cumhur İttifakı doğacak" ifadelerini kullandı.

DÜZMAN: ''YEPYENİ BİR BAYRAKLI OLACAK''

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman, "2019'da Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bayraklı ilçe oldu. İlk seçimimizi yaptık, 3 dönem diğer parti tarafından Bayraklı yönetildi ama ilçemizin her sokağında keşmekeşlik devam ediyor. Bu defa sizlerin destekleriyle Allah nasip ederse Bayraklı belediyesi, Adayımız Bilal Kırkpınar öncülüğünde Bayraklı Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle tanışacak. Bütün eksiklikleri gidereceğiz, Bayraklı yepyeni bir Bayraklı olacak" dedi.