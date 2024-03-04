Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

RAMAZAN ÖNCESİ FİYAT ARTIŞLARINA TEDBİR

Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşülecek.

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.