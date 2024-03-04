Polise bir göz daha! Yaka kameraları, anlık sorgu yapıp arananları tespit edecek... SABAH, sistemin detaylarına ulaştı

Türkiye genelinde Jandarma ve Emniyet'teki trafik birimlerinde kullanılan yaka kameralarının yaygınlaştırılacağını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu. Sistemin detaylarına SABAH ulaştı. Mevcutta, Emniyet Genel Müdürlüğünde 9 bin, Jandarma Genel Komutanlığında ise 11 bin olmak üzere toplam 20 bin yaka kamerası kullanılıyor.
Kameralar çoğunlukla trafik birimleri ile terör ve suç örgütü operasyonlar da kullanıyor. Özellikle operasyon sırasında ev, işyeri ve arabalarda yapılan aramalar yaka kameralarıyla kayıt altına alınıyor. Bu yöntemle özellikle terör operasyonlarında geçmişte FETÖ'cü polis ve jandarmaların aramalarda sahte delil bırakmalarının da önüne geçilmiş olunuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HEDEF BÜYÜTTÜ
Özellikle İstanbul gibi Büyükşehirlerde trafik polisleri tarafından kullanılan yaka kameralarıyla trafik akışı merkezden denetleniyor. Alkol uygulamalarında da yaka kamerasının kayıt altında olması itiraz süreçlerinde delil olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda yaka kameralarından gelen görüntüler, komuta merkezinden anbean takip ediliyor.
Trafiği denetleyen mobeselerin yanında yaka kameralarından gelen görüntüler de trafiğini kontrol etmek için kullanılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaka kameraları konusunda hedef büyüttü. 2024'te Ağustos ayından başlayarak yaka kamerası sayısı ilk etapta 50 bine çıkarılacak. 2025 yılında hedef ise 75 bin.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ ENTEGRELİ YAKA KAMERALARI KULLANILACAK
Polise yeni göz olacak kameraların üretimini Aselsan yapıyor. Kameralarda aynı zamanda yüz tanıma sistemi de olacak. Polis ya da jandarmanın görüşme yaptığı kişinin yüzünü tanıyan sistem, otomatik olup sorgu yapıp, kişinin aranıp aranmadığıyla ilgili sahaya bilgi verecek. Yaka kameraları harekat merkezlerine entegre olarak çalışacak. Sistem aynı zamanda otokontrolü de sağlayacak. Polis ve jandarmanın davranışları da merkezden izlenebilecek. Böylece hem kolluğun hem de vatandaşın davranışı gözlenecek.
"SEN BENİM KİM OLDUĞU MU BİLİYOR MUSUN?"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sistemle ilgili polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında polis ve jandarmamın davranışlarının kayıt edileceğini açıklamıştı. Yerlikaya "Aynı şey vatandaş için de geçerli olacak. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. Görüntüler merkezden izlenerek anında müdahale edilecek. Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar hızla değerlendirilebilecek. Sistemin amacı, daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek" demişti.