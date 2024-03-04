Polise bir göz daha! Yaka kameraları, anlık sorgu yapıp arananları tespit edecek... SABAH, sistemin detaylarına ulaştı

"SEN BENİM KİM OLDUĞU MU BİLİYOR MUSUN?"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sistemle ilgili polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında polis ve jandarmamın davranışlarının kayıt edileceğini açıklamıştı. Yerlikaya "Aynı şey vatandaş için de geçerli olacak. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. Görüntüler merkezden izlenerek anında müdahale edilecek. Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar hızla değerlendirilebilecek. Sistemin amacı, daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek" demişti.