Urla Belediye Başkan adayı Bakırlı muhtarlara projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Tiryaki, Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tercan Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı toplantıda Urla'nın tüm sorunları masaya yatırıldı. Muhtarların sorun, istek ve talepleri tek tek dinlendi.

MUHTARLARI DİNLEDİ, PROJELERİNİ ANLATTI

Urla'nın Muhtarlarının genel olarak; yol ve asfalt sorunu, imar sorunları, alt yapı eksikliği, su baskınları, toplu ulaşım sorunları, sit sorunları, spor tesisleri eksikliği, konut sorunları, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi ile iletişim sorunları, park ve bahçe eksikliği, aydınlatma eksikliği, sahil bantlarının sorunları, semt garajı eksikliği, pazaryerlerinin modern bir görünüme kavuşması gibi konularda sorunları olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesini talep ettikleri görüldü. Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı, özellikle Urla gündemini de meşgul eden Şirinkent Mahallesi'nde yapımı devam eden depo inşaatı ile alakalı gerekli adımların atılacağını ve takibinin yapılacağını belirterek Şirinkent mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine söz verdi.

BATTI-ÇIKTI KAVŞAKLARIYLA TRAFİĞİ RAHATLATMA HEDEFİ

Cumhur İttifakı Urla Belediye Başkan Adayı Tarkan Bakırlı'nın günlük hayata doğrudan dokunma hedefli bir başka projesi ise 'Battı – Çıktı' kavşaklarıyla ilçe trafiğinin rahatlatılmasına yönelik çalışmaları içeriyor. Bu amaç çerçevesinde Urla'da, Uğur Mumcu Battı - Çıktı Kavşağı, Jandarma Battı - Çıktı Kavşağı ve Devlet Hastanesi Battı - Çıktı Kavşağı adımları ile trafiğin rahatlatılması planlanıyor.

"KARANTİNA BİTİYOR''

"Urla Karantina Adası'nda Karantina Bitiyor" başlığı altında ise, adanın doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak; herkesin ziyaret ederek günübirlik vakit geçirebileceği ve konaklayabileceği bir destinasyon hedefi öngörülüyor. Bunu yaparken adanın tarihine ve doğasına saygılı bir yaklaşımla, betonlaşmadan uzak bir anlayışla; sürdürülebilir ve ekolojik hassasiyet gözeten bir dönüşüm planlanıyor. Ayrıca adaya feribot seferlerinin de düzenleneceği, projeler arasında sayılıyor.

"BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Urla'nın tüm sorunlarının dinlendiği ve çözüm önerilerinin sunulduğu toplantı sonunda, Urla Belediye Başkan Adayı Tarkan Bakırlı tarafından Urla Projeleri tanıtıldı. Projelerini tek tek açıklayan Bakırlı'nın sunduğu çözüm ve projeler Muhtarlar tarafından büyük bir memnuniyet ve heyecan ile karşılandı. Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bu projelerin bizzat takipçisi olacağını ve Hükümet destekleri alınması konusunda Ankara ile yakın temas kuracağını belirterek; "Bir Urlalı olarak bu projelerin hayata geçirilmesi hususunda konunun bizzat takipçisi olacağım." diyerek muhtarlara söz verdi.

URLA'YA ÇOK SAYIDA PROJE…

Tarkan Bakırlı'nın "Urla Kazansın" ana başlığı altında, "Güçlü Altyapı, Temiz Urla", "Hibrit Tohuma Karşı Ata Tohumu", "Engelsiz Yaşam Merkezi", "Dijital Belediyecilik", "Çok Amaçlı Salon", "12 Ay 12 Festival", "Gastronomide Cazibe Merkezi", "Kamp ve Karavan Alanı Doğa Park Urla", "5 Yılda 5 Bin Konut", "Her Mahalleye Bir Kreş", "Özel Çocuklarımız İçin Atlı Terapi ve Mola Evleri", "7/24 Dijital Kütüphane", "Yeni Otobüs Terminal Binası", "Yaşlılarımıza Ev Bakımı", "Üniversite Kazanan Urlalı Gençlere 10 Bin Lira Burs", "Gençlik Merkezi", "Urla Kart" "Aquapark", "Can Dostlarımızı Unutmuyoruz" gibi çok sayıda projesi bulunuyor.