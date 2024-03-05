AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: UKOME kararı, Red değil, izlenecek yolun belirlenmesi için teknik kurula sevkidir

Büyükşehir, önceki gün ücretsiz aktarma uygulamasının görüşülüp karara bağlanması beklenen UKOME Genel Kuruluna, ulaşım ağı içinde yer alan şirketlerden karşılıklı imzalanan protokoller gereği alması gereken mutabakatları almadan eksik evrak sundu.

Bunun üzerine önerge UKOME çatısı altında görev yapan ve merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin oyları ile eksiklerin tamamlanması, belirsizliklerin ortadan kaldırılması için teknik kurula geri gönderildi. Her zaman olduğu gibi yine engelleniyoruz yalanına sığınan Soyer "İzmirlilerin yararına olan bir uygulamayı hayata geçirmemizi engelliyorlar. Hep böyleydiler" açıklaması yaptı.

Soyer'in algı operasyonuna tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada UKOME'de görüşülen '120 dakika uygulamasının izlenecek yolun belirlenmesi için teknik kurula sev edildiğini, 'red' olmadığını söyledi. Saygılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "CHP'li Büyükşehir Belediyesi: 'Biz teklif ettik, reddedildik.' diyerek prim yapma peşinde olduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 17 Şubat'ta, göreve gelir gelmez yürürlükten kaldırdığı 120 dakika içinde toplu ulaşım araçlarına iki ve üzeri binişleri ücretsiz kılan aktarma uygulamasının Mart ayından itibaren tekrar hayata geçirileceğini açıkladı. Soyer'in açıklamaları her gün ev ve işyerine gidiş gelişlerde birden fazla toplu ulaşım aracı kullanan İzmirliler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

UKOME'DE MASAYA YATIRILDI

ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş., İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN işletmelerinden oluşan entegre toplu ulaşımda, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmamasını öngören düzenleme teklifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün olağanüstü toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'na sunuldu. Genel Kurulda yapılan incelemede gündem maddesi ulaşım ağı içinde yer alan şirketlerden karşılıklı imzalanan protokoller gereği alınması gereken mutabakatların alınmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine önerge UKOME çatısı altında görev yapan ve merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin oyları ile eksik evrakların tamamlanması, belirsizliklerin ortadan kaldırılması için teknik kurula sevk edildi.

YİNE 'ENGELLENİYORUZ' YALANINA BAŞVURDU

Her zaman olduğu gibi yine engelleniyoruz yalanına sığınan Soyer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Yaklaşan yerel seçimler öncesi, AKP Büyükşehir başkan adayı da 90 dakika sistemini geri getirme vaadinde bulunmuş, hatta 'bir vaadimiz gerçekleşti" demişti. Bir yandan sokakta şirin görünmek için vatandaşın duymak istediklerini söylüyorlar. Diğer tarafta ise merkezi idareye bağlı kurumların temsilcilerini kullanarak, İzmirlilerin yararına olan bir uygulamayı hayata geçirmemizi engelliyorlar. Hep böyleydiler. Ama yılmadık, yılmayacağız da… O teklifi yeniden UKOME'ye taşıyacağız. Halkımız takip etsin. Kim samimi, kim değil görsün; kararını versin." şeklinde açıklama yaptı.

PRİM YAPMA PEŞİNDE

Soyer'in giderayak yaptığı algı operasyonuna AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Saygılı: "Yine günaydın Soyer! Seçime 25 gün kala, giderayak yapılan dayanaksız bir gövde gösterisinin kime ne faydası olabilir ki! 90 dakika uygulamasını kaldıran, halkın isyanına rağmen kararlarında ısrar eden CHP'li Büyükşehir Belediyesi; seçime "Biz teklif ettik, reddedildik." diyerek prim yapma peşinde. Üstelik yine yasal zemin, yasal süreç, işleyiş tanımadan bunu yapmakta. Konuyla ilgili bir etüt yapılmadan, paydaş kurumlar bilgilendirilmeden; sadece şov olsun, laf olsun torba dolsun diye kamuoyuna açıklama yapmak; İzmir halkına karşı sergilenen bir ciddiyetsizliktir. Kaldı ki; UKOME kararı, "Red" değil; izlenecek yolun belirlenmesi için teknik kurula sevktir. 'Daha önceleri nerelerdeydiniz!' demezler mi?

Eğer Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ, bu sözü vermeseydi, akıllarına gelecek miydi? CHP; mevcuduyla, adayıyla İzmir'i çantada keklik gören yaklaşımını sürdürmekte, halkın aklıyla dalga geçmektedir. Cumhur İttifakı'nın gerçeklerle örtüşen, halkın beklentilerine yanıt veren vaatleri karşısında paniğe kapılmışlardır. İzmir, aslında ne yapmak istediklerini görmektedir ve havanda su dövülen bir 5 yıla daha 'evet' demeyecektir." İfadelerine yer verdi.