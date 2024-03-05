Bahçeli, Altınok’a sahada güç verdi! “Ankaralılar, büyük dönüşüm için hazır!”

Altınok, Bahçeli'ye olan destekleri için şu ifadeleri kullandı:



"Ankara'daki ve Keçiören'deki çalışmalarımıza sağladığınız destek, şeref ve güç için çok teşekkür ederim. Şahsınızla MHP teşkilatlarına ve Ülkü Ocakları'na da teşekkür ediyorum. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Ankara'da son beş yıl boşa geçti, kayıp yıllar oldu. Bu nedenle Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak büyük eserler ve hizmetler bekliyor.