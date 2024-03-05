Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Düzenlenen toplantıya 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda ilçenin kurucu belediye başkanı olan Mehmet Çerçi'nin 10 yıllık yönetimi süresince Yunusemre'ye kazandırdığı çalışmaların yer aldığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

'SEVDAMIZ YUNUSEMRELİLER'İN GÖNLÜNE GİREBİLMEK'

Konuşmasına Abdurrahim Karakoç'un 'Acaba Kim Anlar' şiiriyle başlayan Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi'nin konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla kesildi.

Sıfırdan aldıkları belediyeyi 10 yılda ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mehmet Çerçi, "Sevgi ve hizmette sınır tanımadık. Gönül ve hizmet seferberliğimiz gördüğünüz gibi gün geçtikçe büyüyor. Derdimiz davamız, sevdamız Yunusemreliler'in gönlüne girebilmek. Bugün görüyoruz ki kocaman bir aile olduk.

Yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Asıl olan insana dokunmaktır. Sıfırdan bir belediye ile yola başladık. Bugünse Yunusemre, Ege Bölgesi'nin yıldızlarından biri oldu. Hem eser siyasetinde hem gönül belediyeciliğinde çok önemli projeleri hayata geçirdik" diye konuştu.

EMEKLİLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE VERDİ

"Projelerimizi yaparken de hiçbir insanımızın bu hizmetlerden mahrum kalmamasını gözettik" diyen Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, "Tüm kırsal mahallelerimize hemen hemen tüm projeleri götürdük. Turizmin harekete geçirilmesi anlamında çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aigai Antik Kentinde yürüttüğümüz çalışmalar, Ortaköy'de yaptığımız er meydanı, biyolojik gölet, kamp karavan projesi ve daha niceleri. Sosyal projelerimiz, gençlik projeleri, emeklilerimiz için yaptığımız çalışmalar.

Onlar için sosyal tesislerimizin sayısını arttırıyoruz. Emeklilerimiz için sosyal konut yapacağız. Huzur kent projesi ile de 70 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlarımıza sahip çıkacağız. Birileri projelerden rahatsız oluyor. Akılları yetmiyor bunlara. Bırakın rahatsız olsun. Cumhur ittifakı hazır. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni dönem için hazırladıkları projelerin de lansmanını yapan Dr. Mehmet Çerçi, bu başarıda emeği geçen belediye çalışanlarını unutmayarak onlara teşekkür etti.

EŞİNDEN MEHMET ÇERÇİ'YE GÜL

Konuşması sonrası eşine sürpriz yapan Dr. Melek Çerçi de Mehmet Çerçi'ye gül vererek her zaman onun destekçisi olduğunu söyledi. Mehmet Çerçi de eşinin jestine jestle karşılık vererek çiçek verdi.

EL BİRLİĞİ İLE GÜZEL HİZMETLER VURGUSU

Mehmet Çerçi'nin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı olarak el ele vererek güzel hizmetler yapmayı sürdüreceklerini belirterek şunları dile getirdi: "10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bugün yaptığı lansmandan mutluluk duydum. Yaptığımız istişarelerde başkanımızı hiçbir zaman geri çevirmedim. Bu birlikteliği Rabbim daim etsin. El birliği ile güzel hizmetler yapacağız. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Teveccühünüzle bir kez daha bu görev tevdi edilirse hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

MÜCAHİT ARINÇ'TAN MUHALEFETE GÖNDERME

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise konuşmasında muhalefete göndermede bulunarak "Siyaset hodri meydan diyebilmek. Birileri Yunusemre ittifakı kurabilmek diyor. Biz bu ittifakı yıllar önce kurduk. Kendisinin de özgürleşme vakti geldi. Değerli başkanlarımızın sonu aydınlık olsun" dedi.

'YOL ARKADAŞLARIMIZA DESTEĞİMİZ TAM OLACAK'

Mehmet Çerçi'nin sunumu sırasında çok duygulandığını kaydeden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşmasında, "Başkanımızın sunumunda çok duygulandım. Sayın Ergün ve Mehmet Çerçi'nin yaptığı hizmetlerin en yakın takipçilerinden biriyim. Halka hizmet Hakk'a hizmettir diyerek çalışıyorlar. Her yaştan tüm insanımızın hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attılar. Yol arkadaşlarımıza desteğimiz tam olacak. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'

"Bu güzel tabloyu görmek bizleri mutlu etti" diyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe konuşmasını, "Mehmet Başkanımız dava arkadaşımız. Onlar kıskansınlar, çatlasınlar. Türkiye'nin geleceği cumhur ittifakıdır. Şimdiden hayırlısı olsun" sözleriyle tamamladı.

'MANİSA DENEME TAHTASI DEĞİLDİR'

22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç yaptığı konuşmada Mehmet Çerçi'yi kutlayarak şunları söyledi: "Tanıtım toplantısı muhteşem oldu. Çok mutlu oldum. Bir yandan büyükşehir bir yandan da Yunusemre'miz büyük hizmetler yapıyor. Bunu da her yerde anlatıyorum. Herkes gördü ki bu tanıtımların büyük bir kısmı gerçekleşti. Milletvekilliği döneminde de başarılı işler yaptı. Başkanlığında da güzel işler yaptı. Güzel insanlarla çalıştı. Allah yolunu açık etsin. Bu seçimler ciddiyet kazandı. Cumhur İttifakı kaybetsin istiyor. Bu çok onurlu bir davranış değil. Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partisi Adayı, Sayın Çerçi lehinde çekildi. Kendisini kutluyorum. Kısacası Manisa kazanacak. Bunları yapar mı diyemezsiniz, yapılanları görüyorsunuz. İnsana, tabiata, mahlukata işleyen muhteşem işler yapılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Maceraya gerek yok. Onun bunun dedikodusuna gerek yok. İnsanlar yapılanları görüyor. Yapılacaklara da inanıyor. Manisa deneme tahtası değildir. İnşallah Manisa başarılı olacak."

PARTİLİLERİ BİRLİKTE SELAMLADILAR

Konuşmaların ardından davetliler ve belediye meclis üyesi adayları sahneye çıkarak partilileri selamladı.

İŞTE MEHMET ÇERÇİ'NİN KENTE DEĞER KATACAK VİZYON PROJELERİ;

GÜRLE KONUT PROJESİ

Belediye imkanları ile konut hamlesi başlatıyoruz. 9 bin 875 adet konut, sosyal tesisler, okul, pazaryeri, spor alanları, ibadethane, çocuk oyun alanları, kent meydanı, ticari merkezler. 4 bin 875 adet konut emekliler ve dar gelirliler için ayrıldı.

DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRCİLİK DÖNÜŞÜMÜ

Mülk sahiplerinin haklarının korunduğu depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturacağız. Lalapaşa ve Mutlu mahallelerimizde dönüşüm planları bitmiş olup birinci etap anlaşmaları tamamlanarak inşaat faaliyetleri başladı. Laleli ve Mesir mahallelerimizdeki dönüşüm planları devam ediyor.

SÜREYYA TABİAT PARKI VE MİLLET BAHÇESİ

Manisa'mıza bir yeşil alan daha kazandırıyoruz. Restoran, otopark, flora ve fauna tanıtım alanı, köylü pazarları, şelale ve yapay gölet, fitness ve macera parkı, yürüyüş yolu ve koşu parkı, kamelyalar, oturma bankları, ahşap köprüler, piknik masaları, pişirme üniteleri, çocuk oyun alanları.

ANEMON MİLLET BAHÇESİ

Manisa'nın kalbi burada atacak. 75 bin metrekare alan, amfi tiyatro, yapay gölet, restoran, çocuk oyun alanları, parkur spor alanları, mescid, gökyüzü ve kuş gözlem kuleleri, kamelyalar, otopark

YUNUSEMRE KAMP KARAVAN PARKI

Ege bölgesinde ilk ve tek. İki katlı sosyal tesis, duş ve tuvaletler, mutfak, çamaşırhane, misafirhane, mescid, atölye ve seminer salonu, 112 acil sağlık birimi, kır kahvesi, etkinlik alanı, biyolojik gölet, yürüyüş yolu, seyir terası, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı, bungalov konaklama evleri, glamping çadırları, pişirme üniteleri, otopark.

OSMANCALI GENÇLİK KAMPI VE DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

Yuntdağı'na değer katmaya devam ediyoruz. Biyolojik gölet, süs havuzları, manej alanları, çocuk oyun alanları, kamp alanları, bungalov evler, hobi bahçeleri, idari binalar, mescid, hayvanat bahçesi, spor alanları, yürüyüş yolları, mesire alanları, meydan, restoran, köylü pazarı, otopark, safari, doğa sporları, ATV ve bisiklet parkuru, otel,

KARAKÖY KAPALI PAZARYERİ VE YERALTI OTOPARKI

Ana caddeye cepheli modern bir tesis. 4 katlı kapalı pazaryeri ve otopark, ayrıca ticarethaneler...

MERKEZEFENDİ SOSYAL TESİSLERİ

Şehrimize yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Katlı otopark, kaymakamlık binası, kreş, ticari alanlar, belediye sosyal tesisi (Yunuspark), gençlik merkezi (Kütüphane), hanımlar lokali, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor alanı.

BARBAROS SOSYAL TESİSLERİ

Barbaros Mahallemize yeni bir merkez kazandırıyoruz. Çok amaçlı salon, düğün salonu, hanımlar lokali, kreş, belediye sosyal tesisi(Yunuspark), Halk ekmek, çocuk oyun alanı, spor alanları, otopark

MURADİYE KENT MEYDANI

Muradiye meydanını büyütüyoruz. Kafeterya, cami, yeraltı otoparkı, yeşil alanlar.

MURADİYE PAZARYERİ VE OTOPARKI

Muradiye Mahallemize kapsamlı bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Kapalı pazaryeri, otopark, işyerleri, rekreasyon, sportif faaliyet alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, belediye sosyal tesisi (Yunuspark).

MURADİYE YEREL TOHUM MERKEZİ

Ata tohumuna sahip çıkıyoruz. Ata tohum bankası, tohummatik, doku kültürü laboratuvarı, topraksız tarım tohum uygulama alanı, bostan alanları, sera alanları

LALELİ AİLE YAŞAM MERKEZİ

Bu tesiste 7'den 70'e herkese yer var. Bay-bayan yüzme havuzları, bay-bayan spor salonları, emekliler lokali, engelliler lokali, bowling salonu, gençlik merkezi, girişimcilik ve inovasyon merkezi, kafeterya, otopark, kreş ve çocuk oyun alanları

YUNUSEMRE HUZUR KENT

Büyüklerimiz için huzurlu yaşam. 300 suit oda, sağlık birimi, restoran, etkinlik salonu, mescid, otopark, spor alanı, yürüyüş parkuru, dinlenme alanları.

YUNUSEMRE KADIN KONUK EVİ

Yunusemre yanınızda. Süit odalar, yemekhane, spor salonu, dinlenme alanı, kafeterya, etkinlik salonu.

GÜZELYURT BUZ PİSTİ

Şehrimize ilk buz pistini kazandırıyoruz. Buz pisti, belediye sosyal tesisi (Yunuspark), çocuk oyun alanı, spor alanı, yürüyüş yolu.

YUNUSEMRE AQUA PARK

Manisa aqua parkına kavuşuyor. Yüzme havuzu, su kaydırakları, spor alanları, düğün salonu, otopark, dinlenme alanları.

GÜRLE KÜÇÜK SANAYİ

Küçük sanayicilerimizin sorununu çözüyoruz. 200 ile 500 metrekare 745 adet işyeri, sosyal tesis.

YUNUSEMRE 100. YIL MEYDANI

Manisa'nın meydanı burası. Mimar Sinan Bulvarı'nı yeraltına alarak 100. Yıl Meydanı'nı genişletiyoruz.

MURADİYE PRESTİJ CADDESİ

KAMPÜS YOLU ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

EMEKLİLER SOSYAL TESİSİ

AKGEDİK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

AKGEDİK HANIMLAR LOKALİ VE KREŞ

AKGEDİK PAZARYERİ

HOROZKÖY DÜĞÜN SALONU

ATATÜRK MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ

GÜZELYURT VE FATİH KATLI OTOPARKLARI

YENİ MAHALLE VE BARBAROS KATLI OTOPARKLARI

YUNUSEMRE ÇÖLYAK VE +1 PARK

MURADİYE KÜLTÜR VE TAZİYE EVİ