Hamit Öncü: Türkiye yüzyılına yakışır projeleri Esenyurt’ta hayata geçireceğiz

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü Kaya İstanbul Otelde "Proje Lansman Toplantısı" düzenleyerek; eğitim, kentsel dönüşüm, bilim-teknoloji ve çevre ile ilgili birçok projesini açıkladı.





Cumartesi günü Kaya İstanbul Otelde düzenlenen toplantıya; AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer, Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar, Büyük Birlik Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Erdiç Gül, AK Parti geçmiş dönem İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Esenyurt önceki dönem Belediye Başkanları Necmi Kadıoğlu, Ali Murat Alatepe ve çok sayıda davetli katılım sağladı.





ESENYURT DEMEK, İSTANBUL DEMEKTİR.



Selamla konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edilen AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer, konuşmalarına; "Esenyurt Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olması münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'nin ilgisi ve desteği bizlere oldukça fazladır. Esenyurt demek, İstanbul demektir" diyerek sözlerine şöyle devam etti, "Değerli misafirler, biz, geçmişin güzelliklerini alıp, vizyonunu ve misyonunu belirlediğimiz Esenyurt için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ana kademe ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis grubumuz ve mahalle yönetimlerimizle birlikte yoğun bir faaliyet ve saha çalışması başlatarak geçmiş dönemde görev almış teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere; STK'larımızı, kamu kurumlarımızı, kanaat önderlerimizi, esnaflarımızı, iş insanlarımızı ziyaret ediyoruz. 1 Nisan sabahı güneş AK Parti belediyeciliğine doğana kadar Hamit Öncü başkanımızla birlikte heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor, hayırlı günler diliyorum" dedi.





'ÖNCE ESENYURT ÖNCÜ ESENYURT'



Adaylığı açıklandığı ilk günden bugüne kadar sahalarda çalışmalarına devam eden Cumhur ittifakının belediye başkan adayı Hamit Öncü'nün seçim sloganı olan "Önce Esenyurt, Öncü Esenyurt"ta halk tarafından çok beğenildi. Konuşmaları sık sık gençlik kolları tarafının attığı sloganlarla kesilen Öncü, gençlerin heyecanını ve çalışmalarına ayrıca teşekkür etti.



'HALKA HİZMETKAR OLMAYA GELİYORUZ'



Belediye başkan adayı Hamit Öncü, konuşmasında sürpriz projelerinin olduğunu belirterek, 'Ben Esenyurt'un bağrından kopan bir insanım. 35 yıldır bölgedeyim. 16 yıl Esenyurt'ta öğretmenlik yaptım. 2004-2009 yıllarında Kıraç Belediye Başkanlığı yaptım. Belediyemizin kapanmasıyla Esenyurt'a bağlandık, mahalle olduk. Ardından İstanbul Valiliği, İl Genel Meclis Üyeliği Eğitim Komisyonu Başkanı olarak 5 yıl çalıştım. Şu anda da Esenyurt'ta AK Parti meclis üyesi ve meclis birinci başkan vekili olarak görev yapmaktayım. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Esenyurt'a belediye başkan adayı olarak gönderildim. Projelerimiz içinde tabii ki çok şaşıracağınız projeler var. Eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan kültürel alanlara kadar farklı projelerimiz var. Ama en önemlisi de halkımıza, gençlerimize, öğrencilerimize yönelik sosyal projelerimiz var. Bunları biraz sonra hep beraber izleyeceğiz. Ve yine buradan bugüne kadar yine bir öğretmen olarak içimde uhde olan öğretmen evinin de müjdesini öğretmenlerimize veriyorum" dedi.



"HEP BİRLİKTE EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE"



Türkiye yüzyılına vurgu yapan Öncü, 'Esenyurt bizim için sadece bir ilçe değil, aynı zamanda bir ailedir. Hepimiz bu ilçenin bir parçasıyız. Ve geleceğini şekillendirmede sorumluluklarımız var. Bugün burada sizlere bir vaat değil, bir taahhütte bulunmak istiyorum. Esenyurt'u daha güvenli, daha huzurlu, daha yaşanılabilir bir yer yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde Türkiye yüzyılına yakışır bir Esenyurt'u hep beraber inşa edeceğiz. Ve sizlerle beraber tabii, hep beraber, el ele, gönül gönüle vererek bu inşayı gerçekleştireceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi belediyecilik gönül işi, aşk işi, dertli insanların işidir. Biz de bu dert ile dertlenen ve ilçemizin hizmet dertlerine derman olan bir anlayışla inşallah 1 Nisan sabahı işe koyulmuş olacağız'





'EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ'



Çevre ve yeşil alanlar ile ilgili yapacakları çalışmalara dikkat çeken Öncü, 'İlk olarak şehrimizin altyapısını güçlendirecek ve modernize edecek projeler üzerinde çalışacağız. Şehir içi ulaşım rahatlayacak, parklarımızı yenileyecek, güvenli yaşam alanlarını sağlayacağız ve yeşil alanlarımızı arttıracağız inşallah. Aynı zamanda şehrimizin temizliği ve güvenliği için yeni önlemler alacak, can dostu hayvanlarımız için gerekli yaşam ortamları hazırlayacağız ve çevre dostu uygulamaları hayata geçireceğiz. İkinci olarak eğitim ve kültür alanında önemli adımlar atacağız. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için okullarımızı güçlendireceğiz. Gençlerin hiçbir kaygıları olmadan geleceklerini şekillendirmeye yardımcı olacak sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla yer vereceğiz.'



'GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK EDEREK İŞSİZLİKLE MÜCADELE EDECEĞİZ'



Yaptıklarımız söz verdiklerimizden daha fazladır diyerek sözlerine devam eden Hamit Öncü, 'Değerli hemşerilerim, şehrimizi sanat ve sporla buluşturacağız. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, olanak sağlayacağız. Üçüncü olarak şehrimizin ekonomisini canlandırmak ve istihdamı arttırmak için yeni projelere odaklanacağız. Küçük işletmeleri destekleyeceğiz, girişimciliği teşvik edecek ve işsizlikle mücadele edeceğiz. Esenyurt'u daha fazla iş yatırımı fırsatı sunan bir merkez haline getireceğiz. Az sonra planladığımız birbirinden önemli projeleri hep birlikte izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşayan yani içinizden biri olan geçmiş dönem belediye başkanlığını yakından takip eden Esenyurtlular bilir ki yaptıklarımız söz verdiklerimizden daha fazladır' diyerek katılımcıları sevgi saygı ve muhabbetle selamlayarak teşekkür etti.





Meclis üyelerinin de tanıtımlarının yapıldığı lansman programına çok sayıda STK temsilcisi, iş insanı, sanayici, mahalle muhtarı, kanaat önderi, oda ve sendika yöneticileri, teşkilat mensupları ve vatandaş katılım sağladı.