İki rakibin 5 yılı: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok’un son 5 yıl karnesi

TURGUT ALTINOK, MANSUR YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTI

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın araştırmasında; Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ ile birlikte 5 yılda 363 milyar TL'lik toplam bütçe rakamlarına ulaştı. Yavaş'ın rakibi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Keçiören'de 5 yılda 15 milyar TL'lik bütçe ile hizmet yarışında Büyükşehir'den daha fazla park ve sosyal donatılar gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre; Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ'nin toplam bütçeleri 5 yılda 363.887.213.805,00 TL olurken Yavaş her yıl büyüyen ve nüfusu artan Ankaralılar'a 5 yılda sadece 17 park yapabildi. Başkan Yavaş "her mahalleye bir kreş" vaadini unuturken sadece 1 kreş açabildi.