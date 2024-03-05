İstanbul Sarıyer'deki Volkswagen Arena, 3 Mart Pazar günü muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen festivalde Sinan Akçıl, Demet Akalın, Hande Ünsal, Sefo, Rabia Tunçbilek, Brianna, gibi ünlü sanatçılar sahne aldı. Festivale eşi Şengül Kurum, çocukları Mehmet, Zeynep ve Zehra Kurum ile birlikte gelen Murat Kurum, sahneye çıkıp gençleri selamladı. Kurum sahneye çıktığında gençler tarafından "İstanbul'un muradı Murat Kurum" sloganlarıyla karşılandı.Sahnede gençlere seslenen Kurum, "Sizlerin bu coşkusunu, bu heyecanını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bütün hayalimiz sizlerle birlikte güzel bir yol yürümek. Geleceği sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi. Daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, "Yeşilin arttığı, mavinin korunduğu, deprem riski, ulaşım çilesi olmayan ve gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Bu hayali gençlerle birlikte hayata geçireceğiz. İstanbul festivallerin şehri olacak. Hem yerel hem uluslararası organizasyonları yapacağız. Dünyanın en büyük sanatçıları buraya gelip konserler verecek. Bugün En Genç Festival ile birlikte aslında bunun ilkini yaptık. Farklı festivallerimizi yine İstanbul'da, her ilçemizde yapacağız" diye konuştu.