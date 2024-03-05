İzmir’de ulaşım felç: Otobüsler çalışmayacak, vatandaşlar yolda kalacak…





HAYAT DURACAK



SABAH'ın edindiği bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yöneticilerini çağırarak 7 Mart'ta yatırılması öngörülen İZELMAN Şirketinde çalışan 7 bin 500 işçinin ikramiye ve yemek kartlarının zamanında yatırılamayacağını söyledi. Bunun üzerine yönetim kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağıran sendika 5 Mart 2024 Salı günü saat 16.00'dan itibaren iş bırakma kararı aldı. SABAH'a konuşan sendika yetkilileri "Eğer 7 Mart'ta ikramiye ve yemek kartları yatmazsa üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağız. İzmir'de hayat duracak." dedi.