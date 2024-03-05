Kent lokantasının arkasından reklam çıktı! Algı belediyeciliği

REKLAMLA BAŞARI HİKAYESİ YAZILMAYA ÇALIŞILDI

Ücretsiz yemeğin yarı yarıya azaltılması ile elde edilen paranın bir kısmı ile Kent Lokantaları'nın finansmanında kullanıldı. Geri kalan kısmıysa reklama harcandı. Hem ücretsiz yemek yiyen vatandaş sayısı azaltıldı, hem Kent Lokantaları'ndan para ile yemek satıldı. Hem de bu skandal, milyonlarca TL reklam ile bir başarı hikayesine dönüştürüldü.