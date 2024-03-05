Seferberlik ruhuyla hareket edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınladı. İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Bahçeli, "Filistin halkı ve işgal atındaki yurt toprakları zulmün pençesinde, hunhar saldırı ve operasyonların odağında. İsrail, Filistinlilerin hayat ve varlık haklarına karadan ve havadan ölüm yağdırmakta. Soykırım trajedisi artık son bulmalı. Mübarek ramazan ayında, İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalı. İlk sahurla birlikte hukuki, siyasi, insani, vicdani ve İslami ölçüler kapsamında muhkem 'Barış Projesi' tezahür ve tedarik etmeli, Türkiye bu konuda öncü rol oynamalı. Türkiye ve tüm İslam ülkeleri ortak iradeyle kenetlenip dökülen kanların durması, Gazze yıkımının sonlanması; aksi halde siyasi, ekonomik ve askeri her türlü insani müdahalenin devreye alınmasıyla ilgili tavır ve tutumu dünyaya ilan etmeli" açıklamasını yaptı.Gazzelilere havadan yapılan ve göstermelik olmasından başka bir manaya gelmeyen yardımların yerine ramazan ayı münasebetiyle temel insani ihtiyaçların temini hususunda seferberlik ruhuyla harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmeli. Mescid-i Aksa'nın hüzün ve ıstırap devri kapanmalı. Cumhurbaşkanımızın diyalog çabaları ve diplomatik temasları çok değerli. Sonuca ulaşması samimi dileğimiz. Ancak gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli, bunun da siyasi eylemini planlayıp fedakârlık ve kahramanlık içinde icra etmeli. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. Ramazan; barış, bereket, bolluk ve kardeşlik mevsimi. Aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin ramazan- ı şerifini bugünden kutluyor, Allah'tan insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını niyaz ediyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız duaların kabulünü diliyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA