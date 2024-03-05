Türk olmaktan utanan aday için oy istediler

HP, Mersin'in Toroslar ilçesi için DEM'li Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in eş sözcüsü Ahmet Asena, Yıldız için destek istedi. Asena, "Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerine yer verdi. Öte yandan CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti. Kendisine Türk denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandığı gözlendi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile ittifak kurarak büyükşehiri kendisine alan CHP, bunun karşılığında Akdeniz Belediyesi'ni ise peşkeş çekmeyi kabul etmişti. İlk başta Akdeniz'de aday çıkarmayacağını açıklayan CHP, DEM Parti'ye peşkeş çektiği Akdeniz'de, sadece meclis üyeliği başvurusu yapan bir göstermelik aday çıkardı.