6 bin işçi iş bıraktı: İzmir’de hayat durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde teklif edilen yüzde 30'luk zam teklifi sendika tarafından kabul görülmezken, Belediyeİş Sendikası İzmir Şubeleri iş bırakarak sokağa indi.Ayrıca İZULAŞ şoförleri de geçici olarak kontak kapattı. İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1, 2, 3 ve 6 No'lu Şubeler iş bırakarak Belediye İş'in Konak Basmane'deki ana binasının önünde bir araya geldi.Yoğun yağışa rağmen bir araya gelen işçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da olduğu Egemenlik Binası önüne yürüdü. Yüzlerce işçinin iş bırakarak sokağa inmesinin ardından İZULAŞ'a bağlı otobüs şoförleri de kontak kapattı. Eylem sürecinde 250 otobüs hizmet dışı kaldı.