Düzce’yi turizm merkezi yapacağız

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçim projelerini paylaştı. Özlü, Düzce'nin tarihi, doğal güzellikleri ve insan kaynağı ile çok yüksek potansiyele sahip bir şehir olduğunu, ancak bugüne kadar turizm pastasından yeterince pay alamadığını belirterek, "Düzce'nin ulusal ve uluslararası turizmde butik bir şehir olması için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Özlü, hedeflerini "Haftalık 10- 15 bin turist çekmek" olarak açıkladı. Özlü, Düzce'nin turizm merkezi haline gelmesi için atılacak adımları şöyle sıraladı:Düzce'ye öncelikli olarak turistlerin konaklamasını sağlamak için birkaç marka otel kazandırılacak. Buralar büyük kongre ve toplantılara da ev sahipliği yapabilecek.Kazıların devam ettiği Konuralp Antik Şehri, Aydınşehir Şelaleleri, Topuk'tan Odayeri'ne kadar yaylaları, Akçakoca cazibe merkezi haline gelecek. Düzce'de, doğa sporları tutkunlarını şehre çekmek için de planlama yapılıyor. Melen Çayı'nda rafting, Kaynaşlı'da off -road yapma imkanı bulunurken, birçok doğa yürüyüş parkurunun da açılması gündemde.At yetiştiriciliği alanında önemli bir merkez olan Düzce'de, yakın zamanda Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle 100 dönüm arazi üzerine kurulacak Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübünün temelleri atıldı. Burada at tutkunlarına hizmet verilecek.Bölgedeki demografik yapı mutfağa da yansıyor. Bunun için mutfak Sanatları Merkezi açıldı.Özlü, belediye başkanlığının ilk döneminde de önemli yatırımlar yaptı. Özlü, şöyle dedi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizin geleceğini planlama ve geliştirme konusunda büyük adımlar attık. Özellikle eğitim, bilim, sanat ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle, genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı ve şehrimizin kültürel dokusunu güçlendirmeyi amaçladık. Bununla birlikte, altyapı çalışmaları ve kent estetiğine verdiğimiz önemle de şehrimizin yaşanabilirlik standartlarını yükseltmeyi amaçladık."