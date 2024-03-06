Kocaispir’den Cumhur İttifakı adayları ile istişare toplantısı

Ortak akıl, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ederek Adana için birlikte çalıştıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, "Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimiz Cumhur İttifakımızın kıymetli paydaşları ilçe belediye başkan adaylarımızla şehrimizin güzel yarınları için istişarelerde bulunduk. Birlikte kazanacağız, Adana Kazanacak" dedi.

Şehrin tüm sorunlarını bildiklerini, Adana'yı daha yaşanabilir, daha gelişmiş ve daha huzurlu bir şehir yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Adanalı hizmete susadı. Adanalı hizmet bekliyor, değişim istiyor. İnşallah hemşehrilerimizin takdiri ile Cumhur İttifakı'nın tüm adayları 15 ilçemizde kazanacak. Vatandaşımızın her bir sorununu önemseyen bir anlayışla, şehrimizin merkezinden en ücra köyüne kadar her yerde hizmet, herkese hizmet ulaştıracağız. 1 Nisan'da Adana'da hizmetin ve huzurun hâkim olduğu yepyeni bir dönem başlayacak" diye konuştu.